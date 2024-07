Kreml ostrzega: będzie odpowiedź militarna

Rosja opracuje militarną odpowiedź na planowane rozmieszczenie w Niemczech amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu – oświadczył rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow.

Według Riabkowa decyzja o rozmieszczeniu rakiet w Niemczech ma na celu zaszkodzenie bezpieczeństwu Rosji.

NATO zdecydowało - znamy konkluzje szczytu!

Biały Dom ogłosił w środę, że Stany Zjednoczone rozpoczną w 2026 r. rozmieszczanie w Niemczech rakiet dalekiego zasięgu, w tym pocisków hipersonicznych, rakiet SM-6 i Tomahawk. Według Stanów Zjednoczonych ma to pokazać ich zaangażowanie na rzecz NATO i ich wkład w europejskie „zintegrowane odstraszanie”.

SM-6 to podstawowy pocisk stosowany m.in. w ramach systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Aegis, zaś Tomahawk to pocisk manewrujący o zasięgu do 2,5 tys. km.

PAP/bz

