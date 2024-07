Nawet 831 zł z urzędu. Dodatek dla tych osób

Dziś obchodzony jest na świecie Dzień Studenta. Do niedawna studia kojarzyły się głównie z zabawą, obecnie studentom daleko do lekkoduchów. Ci z Krakowa wręcz palą się do pracy. Z badań przeprowadzonych przez Gemini Polska wynika, że połowa żaków w stolicy Małopolski pracuje, a co czwarty zamierza podjąć zatrudnienie.