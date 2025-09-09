Mercosur sponsorem wojny w Ukrainie?

„Natychmiast macie zbudować mniejszość blokującą dla umowy UE–Mercosur. A jak nie, to dymisja. Rolnicy wystawią wam rachunek” – grzmi poseł PiS Janusz Kowalski do rządu Donalda Tuska.

Na czym polega umowa UE–Mercosur?

To umowa o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym, zawarta między UE a państwami Mercosur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj).

Kraje Mercosur (szczególnie Brazylia i Argentyna) mają tańszą produkcję rolną – duże powierzchnie ziemi, niższe koszty pracy, mniej restrykcyjne normy środowiskowe i sanitarne, a co ciekawe, sprowadzają nawozy z Rosji.

Mercosur, czyli mocne wsparcie Rosji?

Rosja przekształciła swoją gospodarkę tak, aby w dużej mierze służyła potrzebom przemysłu zbrojeniowego w trakcie długoletniej wojny. Wielomiliardowy handel z innymi krajami umożliwił rozbudowę sektora zbrojeniowego, zwiększenie produkcji i pracę zakładów 24 godziny na dobę.

Kraje Mercosur ściśle współpracują z Rosją. Produkty takie jak wołowina, drób, cukier czy etanol będą trafiać do krajów Unii Europejskiej po niższych cenach niż polskie produkty, co sprawia, że polski rolnik nie będzie w stanie sprostać konkurencji.

Umowa z Mercosuerm to wsparcie Putina?

No to posłuchajcie tego! Brazylia po ataku Rosji na Ukrainę stała się największym importerem nawozów z… Rosji – 4 mld dolarów rocznie! To już wiemy, dlaczego żywność z Brazylii jest taka tania! Podpisanie umowy Mercosur to kupowanie czołgów Putinowi! Wierzycie, że Niemcy i Ursula von der Leyen o tym nie wiedzieli? – zauważa na platformie X poseł Waldemar Buda.

Czy Ursula von der Leyen z Niemiec o tym nie wiedziała? Ależ skąd! Putin będzie mógł kupić jeszcze więcej czołgów w ramach umowy Mercosur.

Z Rosji do Brazylii

W 2024 roku Brazylia była największym odbiorcą nawozów rosyjskich — import z Rosji sięgnął 3,38 mld USD.

Jak podaje portal Topagrar w 2024 roku Brazylia kupiła 11,4 mln ton nawozów mineralnych co oznacza wzrost o ok. 20 proc. rok do roku i potwierdza jej status głównego odbiorcy.

Również w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku Rosja była najważniejszym dostawcą nawozów do Brazylii, odpowiadając za około 28,2 proc. importu (6,88 mln ton)

Z Rosji do Argentyny

Argentyna również importuje nawozy z Rosji. W 2024 roku wartość tych importów wyniosła około 93,1 miliona dolarów amerykańskich. Spośród różnych rodzajów nawozów, azotowe nawozy mineralne stanowiły znaczną część tego importu.

Głosy z Unii Europejskiej

Nie ma powodów do paniki, jeśli chodzi o umowę z Mercosurem - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill, pytany o to, czy trwają zabiegi, by przekonać do tego porozumienia Polskę. Według KE po wejściu umowy w życie polscy producenci i rolnicy będą mogli eksportować więcej

Donald Tusk ojcem chrzestnym umowy Mercosur

W latach 2018–2019, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, Donald Tusk odegrał kluczową rolę w przyspieszeniu negocjacji handlowych między Unią Europejską a blokiem Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). To właśnie w tym okresie doszło do przełomu w rozmowach, które trwały ponad 20 lat. Tusk był jednym z głównych liderów politycznych, którzy aktywnie wspierali finalizację umowy, mimo że spotkała się ona z oporem niektórych państw członkowskich, w tym Polski i Francji, które obawiały się m.in. napływu żywności o niższych standardach jakościowych.

Partnerów do blokowania w tej chwili nie ma – przyznaje premier Donald Tusk pytany o umowę KE z Mercosur.

x, jb