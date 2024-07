Procedura nadmiernego deficytu dla Polski. Dziś decyzja

Decyzja Rady Unii Europejskiej na temat podjęcia procedury nadmiernego deficytu przeciwko Polsce będzie czysto techniczna. Jest za wcześnie, aby wskazać konkretne skutki tej decyzji – ocenia ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor.

We wtorek Rada Unii Europejskiej ma podjąć decyzję w sprawie nałożenia procedury nadmiernego deficytu na kilka państw UE, w tym także Polskę.

„Zapewne będzie to tylko techniczna decyzja, bez konkretnych konsekwencji fiskalnych dla Polski. To będzie jedynie decyzja o wszczęciu procedury w stosunku do Polski. Ale zapewne równolegle już się toczą – i będą się toczyć – dyskusje między Ministerstwem Finansów a Komisją Europejską na temat ścieżek przyszłych wydatków i planów związanych z redukcją deficytu w kolejnych latach. Jest jeszcze za wcześnie, aby wskazać konkretne skutki tej decyzji” – powiedział PAP ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor.