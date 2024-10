Bruksela może utrącić czeski atom. Polska oberwie rykoszetem?

Czy Komisja Europejska zablokuje budowę koreańskich reaktorów w Czechach? Bardzo zależy na tym francuskiemu potentatowi EDF, który jest „wielkim przegranym” w czeskim przetargu na budowę elektrowni jądrowych. Działania KE mogą też nieść skutki dla polskiej inwestycji w atom.

Władze w Pradze wybrały w lipcu technologię koreańskiego koncernu KHNP, a jednym z głównych czynników była przystępna cena. Za wybudowanie jednego reaktora Czesi mają zapłacić 8,6 mld dol. W elektrowni Dukowany zaplanowano budowę dwóch takich i dwóch kolejnych w dalszej kolejności w Temelinie, więc chodzi o wielki kontrakt. Od początku, gdy tylko przetarg został rozstrzygnięty, pozostali oferenci czyli Westinghouse i EDF zapowiedziały złożenie odwołań, ale bez oczekiwanych efektów.

Francuzi poskarżyli się Komisji Europejskiej

Teraz jednak okazuje się, że francuski potentat postanowił zaangażować w sprawę Komisję Europejską. Według informacji portalu Euractive, „EDF prosi Komisję o wszczęcie dochodzenia w sprawie subsydiów zagranicznych”. I władze w Brukseli potwierdziły, że otrzymały pismo w tej sprawie.

Nie wiadomo jednak, czy uznają argumenty francuskiej firmy. Gdyby tak się stało, to narodowy koncern koreański mógłby zostać objęty kontrolą pod względem korzystania z pomocy publicznej. Ale byłby to problem nie tylko dla KHNP lecz także władz czeskich i nie chodzi jedynie o konieczność powtórzenia przetargu.

Bezprecedensowa ingerencja w przetargi

To byłby też sygnał, że Bruksela może – pośrednio – ingerować w przetargi nawet takie, które wiążą się z bezpieczeństwem energetycznym danego kraju. A akurat ta kwestia jest wyłączną domeną każdego państwa członkowskiego. Budowa bloków jądrowych w istniejących elektrowniach w Czechach to właśnie element planu zapewniania stabilnych dostaw energii po akceptowalnej cenie, o czym mówił premier Petr Fiala, ogłaszając w lipcu wybór KHNP.

Przypomnijmy, że władze unijne i szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, deklarują wsparcie rozwoju energetyki jądrowej na kontynencie, ze względu na to, że jest to czysta technologia, odpowiednia na czas transformacji energetycznej, wynikający z realizacji Zielonego Ładu.

Unijne firmy i technologie (przymusowo?) preferowane

Jednocześnie w procesie dążenia do zeroemisyjności oczekuje się, że będą preferowane unijne firmy i unijne technologie. Tak jest w przypadku pomp ciepła, wiatraków czy paneli słonecznych. By wzmocnić branże czystych technologii, które przeżywają trudności, już od dawna mówi się o konieczności uwzględniania w przetargach wielu elementów, a cena nie musi być decydującym kryterium. Dotychczas dotyczyło to jednak tylko źródeł odnawialnych (szeroko pojętych). Skala projektów jądrowych jest z nimi nieporównywalna.

Międzynarodowe reperkusje

Zablokowanie KHNP w Czechach mogłoby spowodować, że inne kraje także zainteresowane budową reaktorów, a jest ich co najmniej kilka w Unii, znalazłyby się w mało komfortowej sytuacji, gdy chodzi o możliwość wyboru technologii.

Czy KE zablokuje polską elektrownię w Pątnowie?

Reaktory KHNP mają być, zgodnie z zapowiedziami, wykorzystane także w nowej elektrowni w rejonie Pątnowa (w miejsce stopniowo wygaszanych elektrowni na węgiel brunatny). Trudno ocenić, na jakim etapie jest obecnie przygotowanie projektu, gdyż od władz PGE płyną sygnały, ze nie są zainteresowane inwestycją. PGE wraz z ZE PAK należącym do Grupy Polsat Zygmunta Solorza miał być współinwestorem drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Przedstawiciele rządu zapowiadają wciąż rewizję polskiego programu dla energetyki jądrowej, do którego oprócz pierwszej elektrowni na Pomorzu, wpisane były projekty jądrowe planowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Może okazać się, że działania KE wobec koreańskiego KHNP będą zatem kolejnym już argumentem za opóźnieniem inwestycji w rejonie Pątnowa.

Agnieszka Łakoma

