Sposób na tanie mieszkanie: licytacja komornicza!

W 2023 roku odbyło się w Polsce aż 7814 licytacji komorniczych nieruchomości, co jest najwyższym wynikiem od pięciu lat – wynika z danych Krajowej Rady Komorniczej. Stają się one interesującą, a przede wszystkim tańszym alternatywą dla zakupu własnego M na rynku pierwotnym czy wtórnym. Czym są takie licytacje i jak można wziąć w nich udział?

Coraz większe zainteresowanie egzekucjami komorniczymi ma związek z szybko rosnącymi cenami mieszkań. Analiza przygotowana przez ekspertów z Biura Maklerskiego Pekao wykazała, że w latach 2007-2023 podrożały one o 63 proc. W dużych miastach nie sposób już znaleźć lokum poniżej 10 tys. zł/mkw. Tymczasem ceny wywoławcze mieszkań na licytacjach komorniczych mogą być nawet o 55 proc. niższe.

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to proces, w którym komornik sądowy sprzedaje majątek dłużnika podlegający egzekucji. Aby mogło dojść do licytacji, wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek do komornika wraz z tytułem wykonawczym, po czym wzywa się dłużnika do uregulowania należności. Jeżeli ten nie spłaci zobowiązań, dochody oraz oszczędności są zajmowane, a w przypadku niedostatecznych środków, zajęciu podlegają także nieruchomości.

Jak wziąć w niej udział?

Właściciel nieruchomości może uniknąć licytacji, gdy spłaci wierzytelność w ciągu dwóch tygodni od wezwania. Gdy ten termin minie bez spłaty, egzekucja się rozpoczyna. Jak zaznaczają eksperci z firmy Intrum, cały proces jest dość czasochłonny, a w jego trakcie podejmuje się działania zmierzające do polubownego rozwiązania sprawy. Następny krok to wniosek wierzyciela o wycenę lokalu. Przeprowadza ją komornik. Gdy jest gotowa, licytacja może się odbyć.

Cena wywoławcza – ile wynosi?

Komornik ogłasza licytację na co najmniej dwa tygodnie przed jej datą, najczęściej na własnej stronie internetowej. Takie ogłoszenie musi zawierać szczegółowe dane dotyczące nieruchomości, w tym jej szacowaną wartość i warunki uczestnictwa. Cena wywoławcza podczas pierwszej licytacji wynosi minimum 75 proc. szacowanej wartości lokalu, a podczas drugiej spada ona do 66 proc.

Wadium – czym jest i kiedy można je stracić?

Osoby zainteresowane zakupem muszą wpłacić wadium, będące zabezpieczeniem dla sądu. Kwota ta jest zwracana, jeśli nie wygra się licytacji. W miejscu przeprowadzania licytacji należy pojawić się z dowodem tożsamości. Komornik, pod nadzorem sędziego, rozpoczyna procedurę od ceny wywoławczej. Każda kolejna oferta musi być wyższa od ceny wywoławczej o co najmniej 1 proc. Licytacja kończy się, gdy nikt nie przebije trzykrotnie powtórzonej kwoty. Jak wyjaśniają eksperci z firmy Intrum, osoba, która wygrała licytację, otrzymuje tzw. przybicie, a więc postanowienie wydawane przez sąd. Następnie musi wpłacić resztę kwoty w ciągu 14 dni (istnieje opcja wydłużenia tego terminu do 30 dni). W przypadku braku wpłaty, zwycięzca licytacji traci wadium.

Uwaga na umowy dożywocia i najmu

Ostatecznie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, po czym robi się stosowny wpis w księdze wieczystej lokalu i usuwa się z niej hipoteki. Zakupione w drodze licytacji lokale nie są obciążone długami poprzedników. Należy jednak pieczołowicie sprawdzić wszystkie dokumenty i upewnić się, że nieruchomość nie jest obciążona umowami dożywocia lub umowami najmu.

Ile można zaoszczędzić?

Na koniec kilka przykładowych aktualnych ofert nieruchomości, które zostaną poddane licytacji komorniczej:

Lębork

rynek wtórny, blok 3-piętrowy, mieszkanie 3-pok., 41 mkw.

Cena wywołania: 83 250 zł

Cena oszacowania: 111 000 zł

Ząbki

rynek wtórny, blok 6-piętrowy, mieszkanie 2-pok., 54 mkw.

Cena wywołania: 362 130 zł

Cena oszacowania: 482 840 zł

Warszawa (Mokotów)

rynek pierwotny, blok 4-piętrowy, 4-pok., 74 mkw.

Cena wywołania: 1 017 80 zł

Cena oszacowania: 1 357 000 zł

Olkusz

rynek wtórny, blok 3-piętrowy, mieszkanie 3-pok., 63 mkw.

Cena wywołania: 218 000 zł

Cena oszacowania: 327 000 zł

Żukowo

dom, rok budowy 2002, 5 pokoi, 257 mkw.

Cena wywołania: 2 648 250 zł

Suma oszacowania: 3 531 000 zł

Grzegorz Szafraniec

na podst. danych Krajowej Rady Komorniczej i Intrum

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pompy ciepła w opałach

Aż 25 tys. zł miesięcznie. Praca od zaraz

„Polskie porty osiadają na mieliźnie”

Dramat PKP Cargo. „Szokujący zbieg okoliczności”

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: