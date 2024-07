Zabiorą? Obiecany zasiłek pogrzebowy 6450 zł, jest 4000 zł

Podwyżka zasiłku pogrzebowego może w przyszłości rodzić napięcia budżetowe - skomentował resort finansów w opinii do projektu ustawy. Jak widać, obietnica Donalda Tuska, z września 2023 roku, dotycząca podwyższenia zasiłku pogrzebowego od 1 lipca 2024 roku wydaje się być odległa, może nawet nierealna. A powód jest prosty „pieniędzy nie ma…”.

Jasne deklaracje Koalicji Obywatelskiej to był pewniak. „Zasiłek pogrzebowy od 1 lipca 2024 roku będzie podniesiony do 150% płacy minimalnej. W efekcie, od 1 lipca 2024 roku zasiłek pogrzebowy wyniesie 6450 zł” - mocne, pewne i zrozumiałe dla każdego słowa premiera Donalda Tuska były wygłaszane tuż przed kampanią wyborczą. Plany KO potwierdziła też Lewica w grudniu 2023 roku.

Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150% płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000zł. - mówił Donald Tusk. Kwestia wsparcia dla rodzin, które muszą pożegnać bliskich, jest na liście 100 konkretów, a był to 19-ty konkret.