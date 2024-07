Fałszywe euro krążą w Niemczech. Najwięcej od lat

W pierwszej połowie 2024 r. w Niemczech krążyło więcej fałszywych banknotów niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich siedmiu lat. Według niemieckiego banku centralnego było to prawie 39 tys. banknotów. Miały one wartość 2,4 miliona euro. W porównaniu z ostatnią połową 2023 r. to wzrost niemal o jedną trzecią.

Jak pisze portal Deutsche Welle ostatni raz więcej fałszywych banknotów odkryto w pierwszej połowie 2017 r. (ponad 39 tys.).

Kwota strat wzrosła jednak tylko o niecałe pięć procent. Według Bundesbanku może wynikać to z faktu, że przestępcy podrabiają banknoty o niższych nominałach.

Najwięcej fałszywek (37 procent) znaleziono wśród banknotów o nominale 50 euro; na drugim miejscu znalazły się banknoty o nominale 20 euro (30 procent) i o nominale 100 euro (15 procent). Wśród banknotów o nominale 10 euro fałszywki stanowiły siedem procent, ale i one były znacznie powszechniejsze niż w poprzednich sześciu miesiącach.

Oprócz banknotów podrabiane są również monety. W pierwszej połowie 2024 r. przechwycono prawie 80 tys. fałszywych monet. To o 19 procent więcej niż w drugiej połowie 2023 r. W 94 procentach podrabiano monety o wartości 2 euro.

Jak podaje Deutsche Welle Bundesbank zaleca sprawdzanie autentyczności banknotów, ponieważ podrobiona gotówka nie podlega wymianie. Każdy, kto ją przyjmie, ponosi stratę.

Na podst. Deutsche Welle/bz

