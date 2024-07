Złoty znowu traci - jak mocno spada dziś?

W poniedziałek rano złoty osłabił się w stosunku do euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro było wyceniane na 4,27 zł, dolar kosztował 3,93 zł, a frank 4,45 zł.

Polska waluta w poniedziałek rano straciła na wartości w stosunku do euro 0,02 proc. Za euro płacono 4,27 zł. Kurs złotego spadł też o 0,01 proc. w stosunku do dolara wycenianego na 3,93 zł. Złoty osłabił się też wobec franka o 0,11 proc., do 4,45 zł.

Dolar amerykański w piątek przed godz. 17 tracił względem złotego 0,43 proc. i był wyceniany na nieco ponad 3,93 zł, a euro - po spadku o 0,33 proc. - kosztowało niespełna 4,27 zł. Wartość franka szwajcarskiego spadła z kolei względem złotego o 0,52 proc.; za franka płacono prawie 4,46 zł.

PAP/ as/