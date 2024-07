Pogrzeb dzieci, ofiar masakry na Wzgórzach Golan

Tysiące osób zgromadziło się w niedzielę na pogrzebie dziesięciorga dzieci, zabitych podczas ataku Hezbollahu na kontrolowanym przez Izrael obszarze Wzgórz Golan.

Do ataku doszło w sobotę. Rakiety wystrzelono na zamieszkiwane w większości przez Druzów miasteczko Madżdal Szams. Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Rakiety spadły na boisko sportowe; wszystkie ofiary to dzieci i młodzi ludzie w wieku od 10 do 20 lat.

Procesji pogrzebowej przewodzili przyjaciele i bliscy rodzin ofiar, którzy nieśli wieńce i zdjęcia zabitych dzieci.

Portal Ynet powiadomił, że lokalne izraelskie władze planują wysłanie do Madżdal Szams kilkudziesięciu arabskojęzycznych pracowników socjalnych. Mieliby oni współpracować z setkami naocznych świadków ostrzału, a także krewnymi i znajomymi ofiar.

Izraelskie władze podkreśliły, że Hezbollah „przekroczył wszelkie czerwone linie” i zapowiedziały, że organizacja „zapłaci za to wysoką cenę”. Atak potępiły także Stany Zjednoczone.

Libańskie media poinformowały w nocy z soboty na niedzielę o nalotach Izraela na cele w południowym Libanie - bastionie Hezbollahu.

PAP/bz

