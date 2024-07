Zwolnienia w PKP Cargo bardzo kosztowne

Władze spółki przygotowały wstępny plan naprawczy zakładający zwolnienia. Firmy nie stać jednak na odprawy, więc ich koszty mogą być pokryte z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inne firmy oferują już pracę połowie zwalnianych – informuje „Puls Biznesu” w poniedziałkowym wydaniu.

„Wskazaliśmy konieczność redukcji zatrudnienia i oszacowaliśmy, że wartość odpraw jeszcze w tym roku wyniesie kilkaset milionów złotych. Zakładam, że podobne wartości znajdą się w planie naprawczym przygotowanym przez zarządcę. Sanacja PKP Cargo jest najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym zachować w spółce ponad 10 tys. miejsc pracy.” – powiedziała w rozmowie z „PB” p.o. członek zarządu ds. finansowych Monika Starecka.

Jak jednak wskazał p.o. prezes spółki Marcin Wojewódka, pytany przez „PB”, czy firmę stać na wypłatę odpraw 4 tys. zwalnianych pracowników, PKP Cargo nie ma takich środków.

Nie, nie mamy takich funduszy. W postępowaniu sanacyjnym koszty odpraw mogą jednak zostać pokryte z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To sposób na restrukturyzację z ludzką twarzą. Znamy przypadki spółek, w których obiecywano duże odprawy, ale pracownicy ich nie dostali. My jesteśmy odpowiedzialni – obiecujemy tylko to, co zrealizujemy.