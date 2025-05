Nawet 750 tys. zł dla firmy na zakup e-ciężarówki

Rusza nabór wniosków w programie dofinansowania zakupu lub leasingu zeroemisyjnych ciężarówek, którego budżet to 2 mld zł - poinformował w piątek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie może wynieść do 400 tys. zł bądź 750 tys. zł w zależności od wielkości firmy.

Program ten - jak wynika z komunikatu NFOŚiGW - jest elementem transformacji sektora transportu ciężkiego w Polsce, a finansowany jest z Funduszu Modernizacyjnego. Nabór wniosków ruszył w piątek i potrwa do 30 czerwca 2029 r.

„Dotacje będą przyznawane do różnicy ceny między zakupem referencyjnego pojazdu spalinowego a zeroemisyjnego, w przypadku leasingu będą to dopłaty do opłaty wstępnej, ustalonej w umowie leasingu” - wyjaśnił Fundusz.

Wskazał w komunikacie, że wsparcie dotyczy samochodów dostawczych i ciężarowych kategorii N2 i N3, które wykorzystują do napędu wyłącznie energię elektryczną w akumulatorach ładowanych zewnętrznie, energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę lub oddział w Polsce. Mogą złożyć więcej niż jeden wniosek, choć wartość łącznego dofinansowania (wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi) nie może przekroczyć 15 proc. budżetu określonego dla naboru.

Skala wsparcia zależy od wielkości firmy

W przypadku dużego przedsiębiorstwa, planującego zakup pojazdu zeroemisyjnego, wsparcie może wynieść do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Średnie przedsiębiorstwo może liczyć na pomoc w wysokości do 50 proc., a mikroprzedsiębiorstwo - do 60 proc. Widełki wsparcia dla firm decydujących się na leasing są takie same. Maksymalna wysokość wsparcia - jak dodano - może wynieść do 400 tys. zł lub 750 tys. zł, w zależności od kategorii pojazdu i wielkości firmy. W przypadku leasingu pomoc nie może być większa niż opłata wstępna.

Jak działa Fundusz Modernizacyjny

Cytowany w komunikacie zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Augustyn przypomniał, że 31 marca Fundusz uruchomił program wsparcia dla rozwoju infrastruktury sieciowej i ładowania pojazdów ciężkich. Programy te - w jego ocenie - przyczyniają się do transformacji polskiego sektora transportu, a tym samym do poprawy jakości powietrza oraz wzrostu konkurencyjności sektora.

Fundusz Modernizacyjny to instrument finansowy zasilany środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez EBI. Pieniądze z FM mają wspierać modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach UE. Według szacunków w latach 2021-30 do Polski może trafić ok. 60 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego. Krajowym operatorem FM jest NFOŚiGW.

Ekspert: realna szansa na przyspieszenie transformacji transportu ciężkiego w Polsce

„Na ten moment czekaliśmy długo. Rozpoczęcie naborów w ramach programu NFOŚiGW to realna szansa na przyspieszenie transformacji transportu ciężkiego w Polsce. Volvo Trucks jako lider elektromobilności w segmencie ciężarowym posiada już dziś najszerszą ofertę produktową pojazdów elektrycznych oraz zespól ekspertów gotowych do jej wdrażania – ocenia Małgorzata Kulis, Dyrektor Zarządzająca Volvo Trucks Polska.

Jej zdaniem To może być ten impuls, który pozwoli nam nie tylko zwiększyć skalę dostaw, ale też znacząco ograniczać emisję CO₂ i wspierać naszych klientów w osiąganiu celów klimatycznych”

