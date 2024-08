Ciszej o likwidacjach! Kopalnia Bobrek zamknięta w 2026 r.?

Zgodnie z umową społeczną, kopalnia Bobrek-Piekary miała być zamknięta w 2040 roku. Padły jednak głosy o możliwie wcześniejszej likwidacji kopalni.

W Bytomiu zbliżają się trudne czasy. Decyzja o wcześniejszym zamknięciu kopalni Bobrek postawi około 1400 pracowników w obliczu niepewnej przyszłości. Likwidacja tej historycznej kopalni, która od ponad stu lat była fundamentem lokalnej gospodarki, niesie ze sobą poważne konsekwencje.

Umowa społeczna i początkowe zapewnienia rządu

Zgodnie z umową społeczną, bytomska kopalnia miała fedrować aż do 2040 roku.

Ze względów bezpieczeństwa kopalnia Bobrek w Bytomiu zostanie zamknięta w 2025 roku, czyli 15 lat wcześniej niż przewiduje umowa społeczna podpisana za rządów PiS z górniczymi związkami zawodowymi – podaje portal Business Insider.

Obawy górników dotyczące wcześniejszego zamykania innych kopalń są uspokajane przez rząd, który zapewnia, że bezpieczeństwo jest priorytetem i decyzje są podejmowane przez komisje ekspertów.

Od stycznia 2026 roku konieczne będzie podjęcie działań likwidacyjnych. Planujemy przeprowadzić likwidacji Kopalni własnymi siłami – czytamy w piśmie skierowanym do pracowników.

Co z pracownikami?

Minister Marzena Czarnecka spotkała się 5 lipca br. z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych z kopalni Bobrek-Bytom, aby omówić aktualną sytuację zakładu.

Planowane są m.in. alokacje pracowników, urlopy górnicze i inne działania osłonowe. Ustalono także, że strona społeczna, zarząd Węglokoksu Kraj i przedstawiciele @MPgovpl będą odbywać regularne spotkania, aby monitorować proces związany z zakończeniem eksploatacji KWK Bobrek – podaje ministerstwo.

Wstępne analizy przewidują, że po zakończeniu wydobycia w 2026 roku około 1400 osób nadal będzie zatrudnionych w kopalni Bobrek. Część z nich to osoby zbliżające się do wieku emerytalnego, które wkrótce będą mogły przejść na zasłużony odpoczynek. Pozostali pracownicy, którym do emerytury brakuje mniej niż 8 lat, również mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, ma być przeniesiona do innych miejsc pracy.

Kopalnia Bobrek: ponad sto lat historii

Kopalnia Bobrek, działająca od 1907 roku, jest nieodłączną częścią historii Bytomia, Zabrza i Rudy Śląskiej. Przez dekady dostarczała wysokiej jakości węgiel, ceniony za niską zawartość popiołu, siarki i fosforu oraz wysoką wartość opałową. Choć obecne zasoby węgla, szacowane na 16,5 miliona ton, są znaczne, trudności związane z bezpiecznym wydobyciem wymusiły decyzję o zamknięciu zakładu.

Powodem zamknięcia kopalni są wydarzenia z marca 2024 roku, kiedy to silny wstrząs doprowadził do śmierci jednego górnika i rannych zostało pięciu innych.

Wcześniejsze zamykanie kopalń. Zapowiedź

Plan odejścia od wykorzystywania węgla kamiennego do 2049 roku pozostaje aktualny, jednak możliwe jest wcześniejsze zamykanie niektórych kopalń z powodu wyczerpywania zasobów lub kwestii bezpieczeństwa, poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka.

Planów zmiany harmonogramu nie mamy, jednak proszę pamiętać, że złoża się wyczerpują, a najistotniejsze jest bezpieczeństwo ludzkie. Wypadki na kopalniach pokazują, że czasami geologia nie pozwala na dalsze wydobycie – powiedziała Czarnecka w rozmowie z TVP Info.

„W przypadku konkretnej kopalni decyzja zależy przede wszystkim od wyczerpania złóż i bezpieczeństwa ludzkiego. Jeżeli dalsze wydobycie będzie niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo, np. z powodu tąpnięć, to kopalnia musi ulec wcześniejszemu wygaszeniu” – dodała.

W 2020 roku przedstawiciele rządu i związków zawodowych uzgodnili, że likwidacja kopalń będzie trwała do 2049 roku.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Obajtek: klimatyczna podwyżka energii dobije przemysł!

Z wielkich planów CPK został tylko igrek

„Financial Times”: Amerykanie pozbędą się TVN?

Chińczycy zdobyli z Księżyca coś niebywałego

isbnews, wnp, business insider, radioeska, jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: