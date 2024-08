Musk przepyta Trumpa. Wiadomo kiedy

Elon Musk przeprowadzi wywiad z Donaldem Trumpem, kandydatem Republikanów na urząd prezydenta USA. Rozmowa odbędzie się na żywo na platformie X, której Musk jest właścicielem. Wywiad zaplanowano na poniedziałek na godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o godz. 2.00 w nocy czasu polskiego.

Jak oznajmił w niedzielę sztab Trumpa, rozmowa odbędzie się pośrednictwem oficjalnego konta byłego prezydenta na platformie X, dawnym Twitterze. Władze firmy jeszcze wtedy nie należącej do Muska, zablokowały politykowi dostęp do konta po szturmie na Kapitol z 6 stycznia w 2021 roku. Trumpa oskarżono o zachęcanie do ataku na siedzibę parlamentu właśnie za pośrednictwem sieci społecznościowej.

Po usunięciu z platformy, wtedy jeszcze znanej pod nazwą Twitter, Trump w lutym 2022 roku założył własne medium społecznościowe Truth Social, na którym jest aktywny do dziś.

Trump odzyskał dostęp do konta @realDonaldTrump w sierpniu 2023 roku. Od czasu przywrócenia dostępu do X, wrócił do tego medium tylko raz, zamieszczając post z sierpnia 2023 roku, w którym apelował o wpłaty i pokazał swoje zdjęcie z więzienia w hrabstwie Fulton.

Musk w kampanii prezydenckiej w 2020 roku wspierał Joe Bidena. Od tego czasu zmienił poglądy w kierunku bardziej konserwatywnych, czego ostatnim przykładem stało się poparcie Trumpa i jego kampanii po zamachu na tego polityka z 13 lipca tego roku.

PAP/bz

