Nie każdy kierowca będzie mógł skasować punkty karne!

Kierowcy muszą być przygotowani na duże zmiany w przepisach ruchu drogowego! Kilkanaście tygodni, a może nawet mniej dzieli nas bowiem od wejścia w życie nowych, bardziej rygorystycznych regulacji. Dotyczyć one będą m.in., wprowadzonych we wrześniu ub.r., kursów pozwalających, po ukończeniu których automatycznie zmniejszała się liczba „zdobytych” punktów karnych. Teraz nie będzie to już takie łatwe.

Od września 2023 roku obowiązują przepisy, które pozwalają kierowcom mającym „cięższą nogę” skorzystać z możliwości uczestnictwa w szkoleniach reedukacyjnych. Udział w nich umożliwia skasowanie 6 punktów karnych. Ale idzie nowe i już niebawem punkty za niektóre przewinienia drogowe staną się „niekasowalne”. Chodzi o przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz omijanie pojazdów, które zatrzymały się przed pasami, by przepuścić pieszych.

Więcej wypadków, więcej ofiar

Według informacji podanych przez serwis BRD24.pl, nowelizacja ustawy Prawo drogowe ma wejść w życie jeszcze jesienią br. lub na początku 2025 roku. Przyczyną zmiany przepisów jest większa liczba incydentów na drogach. Od 1 stycznia do 21 lipca wzrosła ona o 7 proc. r/r, a ofiar śmiertelnych było więcej o 6 proc. r/r.

Łatwiej będzie stracić prawo jazdy

Zmiany dotyczące procedury usuwania punktów karnych to nie wszystko. Obecnie prawo jazdy zatrzymywane jest tymczasowo na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km/h na terenie zabudowanym. Minister infrastruktury, *Dariusz Klimczak, zapowiedział jednak rozszerzenie tego zapisu na wszystkie rodzaje dróg publicznych.

Źródło: PAP, BRD24.pl

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Eksport leci na głowę. Spadek obrotów towarowych

Myto w górę, przez Zielony Ład! Przewoźnicy załamani

Zbadali popularne oliwy z oliwek. Lepiej wylać, niż mieć

To pewne! W sklepach nie będzie jaj i innych towarów

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: