Polski e-handel bije rekordy! Oto lipcowa sprzedaż

W lipcu polski e-handel pokazał lepszą dynamikę niż w zeszłym roku i poprzednim miesiącu. Wzrasta sprzedaż transgraniczna - poinformował w środę „Puls Biznesu”.

Najnowszy odczyt wskaźnika BaseLinker Index, który mierzy kondycję polskiej branży e-commerce, wskazuje, że sprzedaż w lipcu wzrosła w stosunku do czerwca o 7,4 proc. Zagregowane wyniki sprzedaży 3 tys. firm e-commerce uwzględnionych we wskaźniku BaseLinker pokazują, że lipcowa sprzedaż w ujęciu rok do roku była znacznie wyższa.

Lipcowa sprzedaż w sieci wzrosła w ujęciu rocznym aż o 16,4 proc. Był to też jeden z najlepszych miesięcy od początku badania BaseLinker Index – powiedział „Pulsowi Biznesu” Łukasz Juśkiewicz, szef strategii w BaseLinkerze.

Sprzedaż krajowa i transgraniczna

Analitycy BaseLinkera podają, że w lipcu liczba zamówień wzrosła o 11,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, a średnia wartość koszyka zwiększyła się o 4,4 proc. Sprzedaż krajowa skoczyła o 16 proc., a transgraniczna - z niższej bazy - o 18,6 proc. Udział tej drugiej w obrotach polskich e-sprzedawców wynosi około 17 proc.

Od miesięcy obserwujemy rosnącą aktywność sprzedawców z Polski. Ich sprzedaż na naszych platformach w państwach bałtyckich i Finlandii w lipcu wzrosła trzykrotnie porównując rok do roku, co świadczy zarówno o przedsiębiorczości polskich sklepów internetowych, jak i coraz wyższym zapotrzebowaniu na ich produkty na tych rynkach – przekazał Jakub Stefański, szef marketplace z Grupy PHH, operatora platform e-commerce w krajach bałtyckich.

Najczęściej kupowane produkty

Największy wzrost sprzedaży zanotowały kategorie zdrowia i urody, motoryzacji oraz elektroniki.

