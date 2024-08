Tusk grozi działaczom i zapowiada igrzyska

Finansowanie sportu w Polsce musi być przejrzyste i dostępne dla opinii publicznej - podkreślił premier Donald Tusk. Przy okazji ujawnił, że Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2040 lub 2044 r. „To na wszystkim trzeba oszczędzać, ale miliardy na Igrzyska nagle się znajdą?” - skomentowała te zapowiedzi europosłanka PiS Beata Szydło.

Szef rządu w piątek w Karczewie w woj. mazowieckim wziął udział w konferencji dotyczącej boisk sportowych orlików i złożył szereg deklaracji, z tymi politycznymi włącznie.

Zapowiedział, że Polska będzie się starać o organizację Igrzysk Olimpijskich.

Dodał, że nie ma lepszego miejsca niż Orlik, by ogłosić, że „Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich”.

Przypomniał też, że są formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zobowiązujące takie instytucje jak Polski Komitet Olimpijski do pełnej przejrzystości.

Jego zdaniem fakt, tego typu informacje są tajne, jest dewastujący dla morale polskiego sportu.

I pogroził działaczom sportowym:

Jeśli nie ma tam woli, no to my tę wolę wyegzekwujemy, żeby wszystko było przejrzyste - jak na talerzu. Żeby Polacy zobaczyli, kto ile wydał, kto ile zarobił, jak wyglądało finansowanie, efekty też wyników olimpijskich, które stały się dla nas wszystkich też dzwonkiem alarmowym, bo pokazały, że coś jednak bardzo nie gra. Jak są dobre efekty, to ludzie przymykają czasami oczy na to, że coś złego się dzieje. A tu dzieje się coś złego, a oprócz tego nie ma efektów - podkreślił szef rządu.