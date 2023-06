Min. Moskwa: Podejmiemy dialog w sprawie Turowa

Minister środowiska Niemiec złożyła deklarację, że rozpozna temat Turowa i że w późniejszym terminie podejmiemy dialog na ten temat – powiedziała w środę w Słubicach minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa w środę spotkała się z minister środowiska RFN Steffi Lemke.

„Wczoraj podano do publicznej wiadomości wyrok WSA w Warszawie, dotyczący wydłużenie koncesji dla kopalni w Turowie na wydobycie węgla brunatnego do roku 2044. Jedną ze stron tych postępowań – biorącą udział we wszystkich trwających obecnie postępowaniach, których jest 14 – jest niemieckie miasto Zittau” – stwierdziła minister Moskwa.