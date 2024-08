Rosyjskie porty wysyłają mniej węgla i stali

Rosyjskie porty odnotowały od początku roku silny spadek eksportu węgla i metali, poinformował portal Moscow Times, powołując się na informacje opublikowane przez Stowarzyszenie Morskich Portów Handlowych.

Z danych Stowarzyszenia wynika, że w od stycznia br. eksport morski węgla z Federacji Rosyjskiej spadł o 11,4 proc., a metali żelaznych o 15,7 proc. Oznacza to, że Rosja wysłała o 14,4 mln ton węgla i 2 mln ton metali mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Największe straty - twierdzi portal - poniosły firmy wytwarzające stalowe rury.

Statystyki obejmujące okres od stycznia do maja br. wskazują, że co druga spółka węglowa w Rosji okazała się nierentowna. Natomiast przedsiębiorstwa zyskowne odnotowały trzykrotny spadek zysków, podały służby statystyczne. Rentowne spółki zarobiły 81,1 mld rubli – o 178 mld mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a straty nierentownych firm wzrosły o 270 proc. do 72 miliardów rubli, poinformował portal.

