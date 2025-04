Ropa tanieje: cios w finanse Kremla!

Cena rosyjskiej ropy Urals spadła do poziomu 52 dolarów za baryłkę - przekazała w poniedziałek agencja Bloomberg. Tymczasem budżet Kremla na 2025 zakładał cenę 69,7 dolarów - podkreślił portal Moscow Times.

Przyczyną spadku światowych cen ropy jest z jednej strony amerykańska decyzja o nałożeniu ceł na importowane do USA towary, z drugiej zaś - decyzja należących do OPEC, wydobywających ropę państw, o dalszym zwiększeniu produkcji.

O spadkach cen ropy czytaj tutaj:

Ceny ropy pikują! „Tsunami wyprzedaży”

Wpływy rosyjskich firm naftowych spadły o 15 proc.

W końcu marca rosyjski resort finansów powiadomił, że liczy się ze spadkiem ceny ropy do ok. 60 dolarów za baryłkę. Oszacował, że zwiększy to deficyt budżetowy Moskwy o ok. 1 proc. PKB. W ostatnim miesiącu przed ogłoszeniem amerykańskich ceł cena rosyjskiej ropy wynosiła średnio 58,99 dolarów.

Według obliczeń ekspertów, opublikowanych jeszcze przed załamaniem się cen, wpływy z podatków od rosyjskich firm naftowych spadły pierwszych miesiącach 2025 r. w stosunku do poprzedniego roku o ok. 15 proc. Był to zarówno efekt spadku popytu, jak i sankcji wprowadzonych przez poprzedniego prezydenta USA. Tymczasem - podkreślił portal Moscow Times - około 30 proc. budżetu Rosji pochodzi z dochodów z ropy naftowej i gazu.

W lutym rosyjski bank centralny opublikował raport, w którym ostrzegł przed groźbą długotrwałego okresu niskich cen ropy, przypominającego sytuację z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, kiedy po ponad dekadzie drogiej ropy nastąpił osiemnastoletni okres niskich cen, podkreślił portal.

PAP, sek

