Nastroje w przemyśle pod psem

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł -7,7 w czerwcu 2025 r. wobec -6,4 w maju, podał Główny Urząd Statystyczny, prezentując dane sygnalne.

„W czerwcu br. wskaźniki (zwłaszcza wyrównane sezonowo) w większości sektorów wskazują na stabilizację koniunktury w gospodarce. W porównaniu z poprzednim miesiącem największa poprawa koniunktury wystąpiła w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa” - czytamy w komunikacie.

Jak branże widzą rozwój swojego biznesu?

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 25,3) oceniają koniunkturę najbardziej korzystnie, a wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do średniej długookresowej (plus 25,4). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 7,7), a wartość wskaźnika jest poniżej średniej długookresowej (plus 0,7), dodano.

W budownictwie w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,7 (w maju minus 3,6).

W handlu hurtowym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,5 (plus 2,2 przed miesiącem).

W handlu detalicznym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,9 (plus 0,2 w maju).

W transporcie i gospodarce magazynowej wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,8 (przed miesiącem minus 1,4).

W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 17,3 (w maju plus 13,5).

W informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 9,2 (przed miesiącem plus 8,7).

Natomiast w finansach i ubezpieczeniach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 25,3 (przed miesiącem plus 22,6), wymienił GUS.

ISBnews

