Trump chce bezwzględnej walki z nielegalną migracją

W telewizyjnym wywiadzie omówionym przez „Washington Post” prezydent USA Donald Trump zapytany o to, czy powinien respektować konstytucję, odparł „nie wiem”. Oświadczył, że nie będzie zabiegał o trzecią kadencję i wskazał, że jego następcą może zostać wiceprezydent J.D. Vance lub sekretarz stanu Marco Rubio.

Wywiad dla telewizji MBC News zostanie wyemitowany jeszcze w niedzielę.

Walka z nielegalną migracją

Trump podkreślił, że będzie nadal wydalał z kraju imigrantów i nie wyobraża sobie, by można było pozwolić na to, iż sądy będą wysłuchiwać „milionów spraw” takich osób, a on potrzebuje pełnego mandatu, by szybko pozbyć się kraju ludzi będących „mordercami i dilerami narkotyków”.

„Zostałem wybrany, by do cholery wyprawić ich stąd, a sądy utrudniają mi robienie tego” - oświadczył prezydent.

Zapytany, czy w tej sytuacji nadal zobowiązany jest podporządkować się konstytucji, powiedział, że nie wie, i dodał, że ”pracują dla niego błyskotliwi prawnicy, którzy oczywiście dostosują się do zdania Sądu Najwyższego„.

Trump ponownie nie wykluczył użycia siły, by zawłaszczyć Grenlandię, ale ocenił, że jest „wysoce nieprawdopodobne”, by musiał się do tego uciec w przypadku Kanady, która powinna zostać 51. stanem USA. Byłby to ”stan, który bardzo byśmy kochali” - dodał prezydent, która ma się wkrótce spotkać z nowym kanadyjskim premierem Markiem Carney’em.

Rośnie pozycja polityczna Marco Rubio

Trump zapewnił, że „nie myśli o tym”, by zabiegać o kolejną kadencję, i choć odmówił odpowiedzi na pytanie, kto jego zdaniem powinien przejąć po nim sukcesję, to oznajmił: „J.D. robi fantastyczną robotę”, a jako wiceprezydent miałby ułatwiony start w wyborach. Ale wspomniał też, że Marco Rubio „jest wspaniały”.

„WP” podkreśla, że notowania sekretarza stanu w najbliższym otoczeniu prezydenta imponująco wzrosły i stał się on „kluczowym łącznikiem” z prezydentem dla osób zabiegających o uwagę Trumpa.

Media zwracają ostatnio uwagę na wzrost znaczenie Rubio, który stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Trumpa i zgromadził cztery funkcje: sekretarza stanu USA, doradcy ds. bezpieczeństwa, p.o. szefa archiwów państwowych i administratora USAID. „New York Times” nazwał go „ministrem wszystkiego”, który „zapewne pobił rekord liczby piastowanych funkcji rządowych w nowoczesnej historii USA”.

Na zakończenie wywiadu, w którym poruszył bardzo wiele tematów, prezydent odrzucił sugestię, że ”wprowadza kraj na ścieżkę autorytarnych rządów„, i powiedział: „Wielu ludzi kocha Trumpa. Wygrałem wybory„.

PAP, sek

