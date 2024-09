Konkurencja dla wodoru! Paliwo przyszłości to...

Do 2050 roku Japonia planuje całkowicie wyeliminować węgiel ze swojego sektora energetycznego. Zastąpić go mają bardziej ekologiczne paliwa. Jednym z dwu głównych kandydatów do zastąpienia węgla jest… amoniak, który konkuruje z wodorem.

Japonia, podobnie jak wiele innych państw, planuje dekarbonizację i przejście na ekologiczne paliwa. W przeciwieństwie jednak do wodoru, który jest często wskazywany jako idealne paliwo przyszłości, Japonia stawia na amoniak - pisze portal Holistic News.

Wyjątkowe właściwości

Amoniak (NH₃) jest jednym z najbardziej obiecujących paliw przyszłości, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Charakteryzuje się wysoką gęstością energetyczną (około 22,5 MJ/kg) oraz możliwością składowania i transportowania w stanie ciekłym. Co więcej, infrastruktura do produkcji, przechowywania i transportu amoniaku już istnieje, co znacznie ułatwia jego potencjalne zastosowanie na szeroką skalę.

Wady przekuć w zalety

Każde paliwo, oprócz zalet ma wady. Amoniak to związek toksyczny, co w przypadku wycieku niesie poważne zagrożenie dla zdrowia. Ponadto jego spalanie uwalnia do atmosfery tlenki azotu, również szkodliwe dla środowiska.

Japonia zamierza jednak uporać się z tymi problemami, opracowując tzw. zielony amoniak.

Firma JGC, wspólnie z Japońskim Narodowym Instytutem Zaawansowanych Nauk Przemysłowych i Technologii, pracuje nad projektem w Instytucie Energii Odnawialnej w Fukushimie. Planują oni wybudować zakład chemiczny, który będzie produkował amoniak z odnawialnych źródeł energii. Ten zielony amoniak ma być wykorzystywany jako paliwo żeglugowe oraz do wytwarzania energii.

Testy w elektrowni węglowej

Według Holistic News japońska firma energetyczna Jera, odpowiedzialna za produkcję 30 proc. energii w kraju, prowadzi testy na wykorzystanie amoniaku jako paliwa w elektrowni węglowej w Hekinan. Jeśli wszystko się pójdzie zgodnie z planem, firma do 2035 roku 20 proc. węgla zostanie zastąpione amoniakiem. Celem na 2050 rok jest spalanie amoniaku we wszystkich elektrowniach.

Wykorzystanie amoniaku jako paliwa stanowi fundament japońskiego planu dekarbonizacji. To znacząca zmiana. Początkowo bowiem Japonia stawiała na import energii na dużą skalę, uzupełniony odnawialnymi źródłami energii. Jednak z uwagi na ograniczoną przestrzeń do budowy infrastruktury OZE, rząd oraz sektor prywatny postawiły na wodór i amoniak.

