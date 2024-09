Potężny zakup taboru kolejowego. Kto wyłoży pieniądze?

PKO Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzieliły Kolejom Mazowieckim (KM) blisko 1,9 mld zł finansowania, w ramach którego spółka zakupi 75 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

„Podpisanie tej umowy jest dla nas niezmiernie ważne i stanowi kolejny krok w rozwoju naszej spółki. Jest to także istotna informacja dla mieszkańców Mazowsza. Pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie naszych planów inwestycyjnych zgodnie z przyjętą strategią taborową. Zakup kolejnych 75 nowoczesnych pojazdów typu FLIRT przyczyni się do polepszenia oferty przewozowej KM oraz umocnienia pozycji Kolei Mazowieckich jako nowoczesnego przewoźnika kolejowego. Obecnie zajmujemy 3 miejsce pod względem udziałów w rynku pasażerskich przewoźników kolejowych. Cieszymy się, że tak wielu podróżnych wybiera nasze pociągi jako swój codzienny środek transportu” - powiedział dyrektor generalny KM Robert Stępień.

Finansowanie udzielone przez konsorcjum dwóch banków obejmuje ok. 943 mln zł z PKO Banku Polskiego, który jest agentem kredytu i zabezpieczeń i ok. 943 mln zł z BGK.

Pieniądze także z KPO i funduszy europejskich

W ostatnich miesiącach Koleje Mazowieckie podpisały dwie umowy obejmujące zakup łącznie 75 nowoczesnych ezt typu FLIRT wraz z usługą ich 18-letniego utrzymania, opcją na wykonanie do dwóch napraw w poziomie utrzymania P4, pakietami naprawczo-pozderzeniowymi oraz szkoleniem pracowników z ich obsługi. Pojazdy zostaną wyprodukowane w Siedlcach przez Stadler Polska Sp. z o.o. Łączna wartość tych kontraktów to ok. 3,9 mld zł netto.

Poza finansowaniem ze strony banków projekty uzyskały także dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w wysokości ponad 862 mln zł oraz z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM) w wysokości ponad 336 mln zł.

ISBnews, sek

