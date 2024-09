Oni uzyskują wyższe emerytury - zobacz jak!

Według ostatnich danych, opolski oddział ZUS wypłaca za mieszane okresy składkowe w Polsce i Niemczech blisko 70 tysięcy świadczeń - poinformował rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek. Z roku na rok liczba ta rośnie o kilka tysięcy.

Opolski oddział ZUS jako jeden z pierwszych w kraju zajął się obsługą osób mających okresy składkowe na ubezpieczenie społeczne w Polsce i za granicą. Obecnie obsługuje osoby, które opłacały składki ubezpieczeniowe w Polsce i w Niemczech. Z roku na rok liczba wypłacanych z tego tytułu świadczeń systematycznie rośnie.

„Według ostatnich danych opolski oddział ZUS, z tytułu łączonych okresów pracy w Polsce i Niemczech wypłaca 68 540 świadczeń, z czego 53 500 świadczeń to emerytury, a około 15 tysięcy to świadczenia innego rodzaju - np. renty. Mieszkającym w Niemczech klientom opolskiego ZUS przesyłane jest 21 430 świadczeń, w tym 16 600 emerytur. Kolejne 210 otrzymują mieszkańcy państw trzecich. Najwięcej - 46 900 świadczeń - wypłacanych jest osobom mieszkającym w Polsce” - powiedział Sebastian Szczurek.

Danie nie pozostawiają wątpliwości

Jeszcze pod koniec 2022 roku, ZUS w Opolu wypłacał około 61,5 tysiąca świadczeń za mieszane okresy składowe. Jesienią ubiegłego roku liczba ta wzrosła do 64,3 tysiąca i zdaniem ubezpieczyciela będzie nadal rosła, co jest związane m.in. z procesem wchodzenia w wiek emerytalny tysięcy osób, które po wejściu Polski do UE, podjęły legalną pracę na terenie naszego zachodniego sąsiada.

O rosnącym zainteresowaniu informacjami na temat uzyskania emerytur ze strony osób, które mają opłacone składki za legalną pracę zarówno w Polsce i w Niemczech świadczy wyczerpanie w ciągu dwóch dni wszystkich terminów spotkań z ekspertami z ZUS i niemieckiego DRV w ramach międzynarodowych dni poradnictwa zaplanowanych na 17-19 września w opolskim oddziale ZUS.

„Podczas spotkania eksperci z ZUS i DRV będą osobiście rozmawiać z osobami, które zapisały się telefonicznie na konsultacje. Będę specjalne przygotowane miejsca na sali obsługi klientów w opolskim oddziale ZUS. Jeśli np. ktoś zapisał się do eksperta z Niemiec, a nie mówi i nie rozumie po niemiecku, do dyspozycji będzie tłumacz. Przyjęliśmy, że na każdego klienta przypadnie 20 minut konsultacji” - powiedział Szczurek. Jak dodał, zainteresowani byli proszeni o podanie swoich danych oraz na przykład numer świadczenia, jeśli już coś pobierają, tak żeby konsultanci mogli się przygotować do rozmowy w indywidualnej sprawie.

Na trzy dni przewidzieliśmy około 230 rozmów. Wszystkie potencjalne miejsca zostały wykorzystane tzn. umówiliśmy komplet klientów.

Ustalanie prawa do świadczeń za tzw. łączone okresy ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech jest możliwie dzięki umowom bilateralnym o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wdrożeniu rozporządzeń unijnych. Każdy kto udowodni legalne zatrudnienie, ma prawo korzystać ze świadczeń, które oferuje system ubezpieczeniowy każdego z tych państw.

PAP/ as/