Koniec złudzeń! Składki ZUS będą wyższe. O ile?

W 2025 roku przedsiębiorcy w Polsce muszą przygotować się na kolejne, znaczące podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne.

Rząd zatwierdził projekt budżetu na 2025 rok, a zawarte w nim prognozy wynagrodzeń pozwalają obliczyć, jak zmienią się składki ZUS w kolejnym roku. Zmiany te wejdą w życie od stycznia 2025 roku i będą bardzo dotkliwe dla przedsiębiorców.

Nowe stawki pełnego ZUS-u

Według wyliczeń portalu Polsanews, przy prognozowanym wynagrodzeniu 8679 zł, minimalna podstawa wyniesie 5203,80 zł, co wpłynie na wysokość miesięcznych składek. W rezultacie, miesięczne składki będą się prezentować następująco:

- 1646,47 zł bez dobrowolnej składki chorobowej,

- 1773,96 zł z dobrowolną składką chorobową.

W porównaniu do 2024 roku, gdzie pełne składki wyniosły około 1600 zł, wzrost miesięczny wynosi odpowiednio 161,16 zł i 173,64 zł. W skali roku oznacza to dodatkowe około 2000 zł do zapłacenia.

Preferencyjny ZUS: Jakie zmiany?

Dla części przedsiębiorców, korzystających z preferencyjnych stawek ZUS, również przewidziane są zmiany. Preferencyjny ZUS oblicza się na podstawie 30 proc. płacy minimalnej. W 2025 roku przewidywana wysokość płacy minimalnej to 4626 złotych, a podstawowa wysokość składek wyniesie 1387,80 zł. W związku z tym miesięczne składki dla małego ZUS-u będą wynosić:

- 405,10 zł bez dobrowolnej składki chorobowej,

- 439,10 zł z dobrowolną składką chorobową.

Wzrost miesięczny dla małego ZUS-u w porównaniu do 2024 roku wyniesie około 28,55 zł i 30,94 zł, co przekłada się na dodatkowe 300 zł rocznie.

Dodatkowe obciążenia: składka zdrowotna

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorcy będą musieli również uwzględnić składkę zdrowotną, której minimalna kwota w 2025 roku wyniesie prawdopodobnie 416,34 zł. Trwają jednak prace nad ewentualnymi zmianami w sposobie rozliczania składek zdrowotnych, które mogą wpłynąć na obciążenia finansowe przedsiębiorców.

Historycznie wysokie składki ZUS

Zmiany w wysokości składek ZUS w 2025 roku oznaczają dla przedsiębiorców kolejny wzrost kosztów działalności, mimo licznych obietnic wyborczych, które to miały ułatwić przedsiębiorcom życie.

Na podstawie Polsanews

