Jechał... hulajnogą. Zapłacił tysiąc złotych mandatu

Policjanci z opolskiej drogówki zatrzymali 21-latka, który jadąc elektryczną hulajnogą przekroczył dopuszczalną prędkość o 41 km/h. Wystawili mu za to mandat w wysokości tysiąca złotych – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Policjanci z drogówki, kontrolujący prędkość przejeżdżających pojazdów w Komprachcicach (woj. opolskie) zauważyli jadącego ulicą z dużą prędkością mężczyznę na hulajnodze elektrycznej. Kiedy na prędkościomierzu zobaczyli 61 km/h, zatrzymali kierującego jednośladem. W związku z popełnionym wykroczeniem, polegającym na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości dla tego typu pojazdów o 41 km/h, lekkomyślny uczestnik ruchu drogowego zastał ukarany mandatem w wysokości (bagatela!) tysiąca złotych.

Minimalny wiek i uprawnienia

Aby legalnie jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych w Polsce, użytkownik musi mieć minimum 10 lat. Dzieci poniżej tego wieku mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych wyłącznie na terenach prywatnych, zamkniętych lub w specjalnie wyznaczonych strefach do jazdy na hulajnogach. Aby móc kierować hulajnogą elektryczną, osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową, prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku dorosłych prawo jazdy nie jest wymagane.

Bezwzględny zakaz korzystania z telefonu

Hulajnogi elektryczne powinny poruszać się po drogach rowerowych, a w ich braku, po jezdni, jeżeli dozwolona prędkość na niej nie przekracza 30 km/h. W innych przypadkach należy korzystać z chodnika, zachowując szczególną ostrożność i dostosowując prędkość do pieszych (maksymalnie 6 km/h). Podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej zabronione jest używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, które mogą rozpraszać uwagę. Korzystanie z takich urządzeń podczas jazdy jest niebezpieczne i karalne. Kierujących hulajnogami obowiązują przepisy ruchu drogowego. Uwaga: w Polsce nie ma obowiązku noszenia kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej, jednak jest to zalecane, zwłaszcza dla młodszych użytkowników.

Źródło: PAP, hndelectric.pl

Oprac. GS

