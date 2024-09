MI: Nie będzie dofinansowania do tachografów

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że postulowane przez polską branżę transportową dofinansowanie do wymiany tachografów cyfrowych nie zostanie zrealizowane. Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Renata Rychter, potwierdziła tę decyzję 6 września br., wskazując, że choć resort zabezpieczył środki na ten cel, a stosowne przepisy znalazły się w projekcie ustawy, to projekt nie uzyskał aprobaty w trakcie konsultacji międzyresortowych.

Jak podaje portal tlp.org decyzja ta jest rozczarowująca dla przewoźników, którzy będą musieli samodzielnie zadbać o wymianę tachografów na urządzenia drugiej generacji. Opóźnienie tego procesu może skutkować brakiem możliwości realizacji międzynarodowych przewozów, gdyż obowiązkowe wyposażenie pojazdów w nowe tachografy nie podlega przesunięciu terminów.

Kto musi wymienić tachografy?

Tachografy muszą zostać wymienione we wszystkich pojazdach należących do polskich firm, które będą poruszać się po drogach innych krajów Unii Europejskiej. Wymóg ten dotyczy bez wyjątku międzynarodowych przewozów realizowanych ciężarówkami, ciągnikami siodłowymi oraz autobusami, niezależnie od tego, czy transport odbywa się w celach zarobkowych, czy na potrzeby własne.

Do kiedy należy wymienić tachografy?

Czasu jest coraz mniej, w przepisach zapisane są są dwa terminy wymiany, w zależności od obecnie używanego tachografu:

do końca 2024 roku muszą zostać wymienione tachografy analogowe i cyfrowe G1 (montowane do połowy czerwca 2019 w nowych pojazdach) do sierpnia 2025 roku muszą zostać wymienione także tachografy G2V1 (montowane od czerwca 2019 do sierpnia 2023 w nowych pojazdach)

Kary finansowe do 10 000 zł

Brak wymiany tachografu uniemożliwi dalsze wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych. W Polsce za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi kara: 10 000 zł dla firmy i 2 000 zł dla osoby zarządzającej transportem, a za granicą kary mogą być znacznie wyższe.

Od 2024 roku inspekcje będą wyposażone w technologię DSRC, umożliwiającą zdalny odczyt tachografów, a od 2025 roku wszystkie urządzenia w transporcie międzynarodowym będą przesyłać dane automatycznie, co ułatwi wykrywanie nieprawidłowości.

Ilu pojazdów dotyczy?

W Polsce ponad 300 tysięcy ciężarówek posiada uprawnienia do realizacji międzynarodowych przewozów towarów, a zdecydowana większość z nich wymaga wymiany tachografów. Jedynie nieliczne pojazdy, zarejestrowane po sierpniu 2023 roku, są już fabrycznie wyposażone w najnowsze wersje tych urządzeń. W tej liczbie nie uwzględniono jednak autobusów ani pojazdów wykorzystywanych do przewozów międzynarodowych na potrzeby własne, które również muszą poddać się wymianie tachografów

