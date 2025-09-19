1300 polskich TIR-ów zablokowanych na Białorusi

Ministerstwo Infrastruktury deklaruje gotowość pomocy w powrocie do kraju polskich kierowców, którzy od ponad tygodnia znajdują się na terytorium Białorusi, w związku zamknięciem granicy - przekazała rzeczniczka prasowa resortu Anna Szumańska. Wskazała, że problem dotyczy ok. 1,3 tys. pojazdów.

„Ministerstwo Infrastruktury deklaruje gotowość pomocy w umożliwieniu powrotu do Polski polskich kierowców, którzy po dniu 11 września br. pozostali na terytorium Białorusi. W tym celu pozostajemy w bieżącym kontakcie z MSWiA, MSZ oraz ze Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową i innymi służbami, a także z organizacjami zrzeszającymi polskich przewoźników drogowych. Pozwala to na stałe monitorowanie sytuacji polskich przewoźników, pozostających na terytorium Białorusi” - przekazała rzeczniczka resortu w oświadczeniu wysłanym PAP.

Straż Graniczna: 1300 polskich TIR-ów zablokowanych

Według danych Straży Granicznej, 18 września br. na terytorium Białorusi pozostawało ok. 1,3 tysiąca polskich pojazdów: samochodów ciężarowych i autobusów - wskazała Szumańska.

Jak dodała, kontakt z organizacjami pozwala na bieżące informowanie kierowców o decyzjach rządu związanych z zamknięciem granicy, jednak decyzja o przywróceniu ruchu nie leży w kompetencjach Ministerstwa Infrastruktury.

W przesłanej informacji resort podkreślił, że informacja o zamknięciu granicy z Białorusią z dniem 12 września została publicznie ogłoszona premiera Donalda Tuska 9 września, a dzień później pojawiło się rozporządzenie w tej sprawie. „Ministerstwo Infrastruktury niezwłocznie poinformowało organizacje polskich przewoźników drogowych o zamknięciu granicy z prośbą o uwzględnienie tych okoliczności przy planowaniu przewozów do i z terytorium Białorusi, tak oby wszystkie pojazdy i kierowcy mieli możliwość powrotu do kraju” - podkreślił resort. Dodał, że informacje na ten temat były szeroko podawane przez media oraz - od 10 września - pojawiły się na elektronicznych tablicach informacyjnych, znajdujących się na drogach dojazdowych do granicy z Białorusią.

„Z informacji pozyskanych z KAS i SG wynika, że wszystkie pojazdy, które stawiły się do odprawy w dniu 11.09. br. zostały odprawione; żaden pojazd w chwili wprowadzenia blokady granicy nie pozostał w kolejce do odprawy po stronie białoruskiej” - wskazał resort. Pojazdy ciężarowe przekraczały granicę polsko-białoruską „praktycznie do ostatniej chwili” - dodano.

Według danych SG, wkrótce przed zamknięciem granicy 11 września, na terytorium Białorusi przez przejście Kukuryki – Kozłowicze wjechało 628 polskich pojazdów ciężarowych - wskazało MI.

»» O skutkach blokady granicy polsko-białoruskiej czytaj tutaj:

Zamknięcie granicy z Białorusią to geopolityczna dźwignia

Czy będzie rekwizycja polskich ciężarówek przez Białoruś?

Według informacji białoruskich służb po zamknięciu przejść granicznych przez stronę polską na Białorusi mają pozostawać 1453 polskie ciężarówki.

Po tym, jak strona polska zamknęła granicę, polskie ciężarówki nie mogą wyjechać z powrotem – powiedział w komentarzu dla białoruskich mediów państwowych przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego Białorusi Władimir Orłowski. Wyraził nadzieję na rozwiązanie obecnej sytuacji w ciągu tygodnia.

Pojazdy wjeżdżające na Białoruś mogą tam legalnie przebywać przez 10 dni. Strona białoruska przedłużyła możliwość pobytu pojazdów na terytorium kraju o kolejne 10 dni, tj. do 27-28 września.

Polska zamknęła do odwołania przejścia na granicy z Białorusią w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad-25, które odbyły się w dniach 12-16 września. Termin otwarcia granicy nie jest znany. - Rząd przywróci ruch, gdy bezpieczeństwo Polaków będzie w pełni zagwarantowane – powiedział 12 września podczas konferencji prasowej w Terespolu szef MSWiA Marcin Kierwiński.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gdy Tusk kopalnie zamyka, Ukraińcy na Śląsku chcą fedrować

Szok na budowach! Sierpniowe tąpnięcie w branży

Przebój? „Będą tak powszechne jak lokaty i obligacje”

»»Francuska sieć handlowa Carrefour wycofuje się z Polski – oglądaj w telewizji wPolsce24