„Nasi transportowcy mogą wrócić do roli lidera w UE”

Obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zadeklarował, że jako prezydent wsłucha się w głos polskiej branży transportowej i będzie dążyć do liberalizacji unijnego pakietu mobilności. Zaapelował do przewoźników, aby wstrzymali się z protestem do czasu jego wyboru na prezydenta.

Nawrocki odwiedził w piątek w Siedlcach firmę transportową. Podczas spotkania z prezesem i pracownikami firmy mówił o problemach branży transportowej, m.in. o turbulencjach wywołanych przez pandemię i wojnę na Ukrainie oraz unijnym pakiecie mobilności, który nakładał na przewoźników wymóg wymiany tachografów na inteligentne do końca 2024 roku.

Brak wsparcia rządowego i nieuczciwa konkurencja

Nawrocki wskazał, że inne państwa unijne rekompensowały zakup tachografów transportowcom, jednak nie Polska.

Dodał, że problemem branży transportowej jest też nieuczciwa konkurencja ze strony przewoźników z Ukrainy. „Problemem jest porozumienie UE z Ukrainą. Wiemy, że ukraińscy transportowcy nie podlegają restrykcjom unijnym w takim stopniu, jak nasi transportowcy” - zaznaczył kandydat.

„Jako prezydent RP wsłucham się w głos polskiej branży transportowej”

Jak powiedział, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży czekają na pomoc państwa, a ”emocje sięgają zenitu„. Zauważył, że w grudniu przewoźnicy planowali protest, który „z poczucia ich odpowiedzialności jednak się nie odbył„. Zaapelował do branży transportowej, aby „z protestem wytrzymała do 18 maja, a być może do 1 czerwca„. Są to terminy I i II tury wyborów prezydenckich.

„Jako obywatelski kandydat na prezydenta, a po 18 maja lub po 1 czerwca prezydent RP wsłucham się w głos polskiej branży transportowej, która jest nerwem polskiej gospodarki, która powinna być doceniana. Będę dążył do liberalizacji pakietu mobilności i dania naszym transportowcom wszystkich narzędzi, które pozwolą im wrócić do roli lidera w UE” - zadeklarował Nawrocki.

Prezes firmy, którą Nawrocki odwiedził, zaprosił premiera Donalda Tuska, by przyjechał do przewoźników. Wyraził nadzieję, że po rozmowie z przewoźnikami premier podejmie właściwe działania, które pomogą firmom transportowym.

Pakiet mobilności został przyjęty przez Unię Europejską w 2020 roku. Dotyczy firm, które posiadają flotę ciężarówek i zajmują się transportem towarów w Europie. Reguluje m.in. czas pracy kierowców i ich płace.

