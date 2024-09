Wykonanie budżetu: dochody z VAT wzrosły

Deficyt budżetu państwa po sierpniu wyniósł 88,6 mld zł, czyli 48,2 proc. dopuszczonego w tegorocznej ustawie budżetowej - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2024 r. Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 20,7 proc. r/r i wyniosły 194,2 mld zł po sierpniu 2024 r. Dochody z podatku PIT w tym czasie wzrosły o 25,7 proc. r/r do 58,8 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 22,9 proc. r/r i wyniosły 41,7 mld zł.

Zgodnie z komunikatem MF w okresie styczeń – sierpień 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 409,4 mld zł i były wyższe o ok. 35,6 mld zł (tj. 9,5 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (373,8 mld zł, tj. 62,2 proc. planu).

Dochody podatkowe budżetu wyniosły 365,8 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2023 r. o ok. 37,3 mld zł (tj. 11,4 proc.).

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień br. wyniosło ok. 498,0 mld zł, tj. 57,5 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 107,6 mld zł (tj. o 27,6 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (390,4 mld zł, tj. 56,3 proc. planu).

Tym samym deficyt wyniósł 88,6 mld zł, tj. 48,2 proc. deficytu dopuszczonego w tegorocznej ustawie budżetowej.

Wzrosły dochody z VAT

Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 20,7 proc. r/r (tj. ok. 33,3 mld zł) i wyniosły 194,2 mld zł po sierpniu 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT w tym czasie wzrosły o 25,7 proc. r/r (tj. ok. 12 mld zł) do 58,8 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 22,9 proc. r/r (tj. ok. 12,4 mld zł) i wyniosły 41,7 mld zł.

„Dochody z VAT w sierpniu br. były wyższe o 3,9 mld zł, tj. 19,5 proc. r/r i wyniosły ok. 23,9 mld zł. Wykonanie wpłat VAT w sierpniu dotyczy transakcji ekonomicznych w lipcu. Na dochody z VAT w sierpniu 2024 r. wpłynęły wyniki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Na dynamikę dochodów z VAT pozytywnie wpłynęła również sprzedaż detaliczna, która wzrosła w lipcu nominalnie o 5 proc. r/r” - czytamy w komunikacie.

W przypadku dochodów z CIT należy pamiętać, że ze względu na inne terminy rozliczenia rocznego dane miesięczne są nieporównywalne z poprzednim rokiem. W 2024 r. termin rozliczenia rocznego CIT (zapłaty nadwyżki podatku należnego nad wpłaconymi zaliczkami - dopłaty) za 2023 r. przypadał na 2 kwietnia, podkreślono.

„W efekcie w kwietniu br. obserwowaliśmy wysokie dochody budżetu państwa z CIT wynikające z dopłat podatku w rozliczeniu rocznym. W 2023 r. termin uregulowania dopłat z tytułu rozliczenia rocznego (za 2022 r.) miał miejsce pod koniec czerwca” - czytamy dalej.

Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 57,9 mld zł i były wyższe o ok. 3,3 mld zł (tj. 6,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień

„W okresie styczeń-sierpień 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 42,8 mld zł i było niższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 2,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2023 r.” - napisano też w komunikacie.

