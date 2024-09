Prezydent: 3 mln zł dla powodzian

Kancelaria Prezydenta podjęła decyzję o blokadzie środków w budżecie w wysokości ponad 3 mln zł, by umożliwić przekazanie ich na rzecz powodzian, podała Kancelaria.

Mniej na Kancelarię Prezydenta RP, więcej dla powodzian

„Na polecenie prezydenta RP Andrzeja Dudy, szef KPRP Małgorzata Paprocka w piśmie do ministra finansów Andrzeja Domańskiego poinformowała, że w związku z bardzo trudną sytuacją powodziową w kraju, po dokonaniu pilnego przeglądu wydatków w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP i ocenie możliwości ich zmniejszenia, przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania urzędu oraz ewentualności przesunięcia w czasie zadań inwestycyjnych, została podjęta decyzja o blokadzie środków w budżecie w wysokości 3 098 000 zł, obowiązującej do końca roku budżetowego” - czytamy w komunikacie.

Środki te obejmują w szczególności wydatki na:

- realizację przedsięwzięć, które możliwe są do przesunięcia w czasie, zmianę harmonogramu i uwzględnienie w ramach środków na rok przyszły (w ramach budżetu zgłoszonego do budżetu na rok 2025 do ministra finansów – poprzez ponowny przegląd zaplanowanych zadań);

- utworzony zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urzędów państwowych 3% fundusz nagród na rok bieżący;

Paprocka zapewniła również ministra, że na bieżąco będą analizowane możliwości podjęcia dodatkowych działań związanych z ewentualnym wygospodarowaniem oszczędności w części 01, celem dodatkowej blokady, podano także.

isbnews

