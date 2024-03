Wypracowali 67 proc. więcej zysku niż w 2022 roku

W 2023 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 44,2 mld zł, w tym niemal 18 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych, a ponad 16 mld z ubezpieczeń na życie - wynika z rocznej informacji Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Zgodnie z informacją, instytucje ubezpieczeniowe wypłaciły 17,9 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC), 16,2 mld zł z ubezpieczeń na życie i 10,1 mld zł z pozostałych ubezpieczeń. Ubezpieczeni zapłacili 78,9 mld zł składek, o 9,2 proc. więcej niż w 2022r.

Inwestycje

Jak wynika z danych PIU, ubezpieczyciele 96,4 mld zł aktywów ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, ponad 17,9 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Instytucje ubezpieczeniowe wypracowały 9,5 mld zł zysku netto, czyli o 67 proc. więcej niż w 2022 r. i zapłaciły ponad 1,8 mld zł podatku dochodowego.

Wypłacone odszkodowania

W 2023 r. odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły w 2023 r. prawie 10,7 mld zł i były o 8,2 proc. większe niż przed rokiem. Średnia składka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym wzrosła o 2,9 proc. i wyniosła 513 zł. Średnia szkoda z OC wzrosła o 11,4 proc., do 9980 zł. Odszkodowania z autocasco wyniosły 7,3 mld zł, czyli o 13,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Kolejne podwyżki?

Polacy są bardzo wrażliwi na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak w tym segmencie rynku spodziewamy się korekt. Inflacja, rosnące koszty likwidacji szkód, w tym procedur medycznych muszą znaleźć odzwierciedlenie w składkach, do czego ubezpieczycieli obligują regulacje i nadzór – powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie Izby.

Ubezpieczenia na życie miało w 2023 r. 23,9 mln osób, w tym 11,7 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. To o ok. 3,6 proc. mniej niż rok temu. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 22,8 mld zł, co stanowi wzrost o 6,2 proc. rok do roku. W ocenie PIU, wypłaty wróciły do poziomu sprzed pandemii i odzwierciedlają aktualną sytuację związaną ze śmiertelnością Polaków.

Ubezpieczenia na życie

Sytuacja na rynku ubezpieczeń życiowych jest stabilna, natomiast widać zmiany w strukturze produktów. Produkty ochronne i wypadkowe stają się bardziej popularne. Maleje udział produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. W rozwoju tych ostatnich kluczową rolę odgrywają regulacje, ale też obowiązujące podatki. Zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatku Belki mogłyby zachęcić Polaków do oszczędzania, w tym w produktach ubezpieczeniowych” – dodał Jan Grzegorz Prądzyński.

W ocenie PIU rok 2023 był spokojny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych i katastrof, w przeciwieństwie do rekordowego pod względem wypłat 2022 r. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 4,2 mld zł, czyli o 0,3 proc. mniej niż rok temu.

Jak podkreślił wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, obserwowane jest duże niedoubezpieczenie, a szacunki rynkowe pokazują, że dotyczy ono nawet trzech na 10 nieruchomości i wynosi kilkadziesiąt procent. „Średnio brak aktualizacji sumy ubezpieczenia w ostatnich dwóch latach może spowodować, że suma ubezpieczenia jest niedoszacowana o 20 proc.” – ocenił Maciążek

