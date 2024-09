Powódź. Rząd wprowadzi ceny urzędowe w sklepach?

W razie potrzeby rząd wprowadzi ceny urzędowe na niektóre produkty pierwszej potrzeby. Umożliwiają to narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi.

W trakcie posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu Donald Tusk poinformował, że dotarły do niego sygnały świadczące o tym, iż „w Kłodzku wszystko to, co najbardziej potrzebne jest wyraźnie droższe niż przed powodzią”.

Nie może być żerowania na ludzkiej tragedii

Uprzedzam wszystkich, którzy spekulują i postanowili zarobić na powodzi i ludzkiej tragedii. Są narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi i użyjemy tych narzędzi, żeby przewrócić ceny sprzed powodzi. W razie potrzeby będziemy wyznaczali ceny urzędowe na niektóre produkty pierwszej potrzeby – stwierdził szef rządu.

Prawo na to pozwala

Zgodnie z prawem, stan klęski żywiołowej, ogłoszony na terenach objętych powodzią, umożliwia m.in. nakaz stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów.

Źródło: PAP

Oprac. GS

