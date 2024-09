Ten rynek Polakom odbijają Włosi! "Kryzys zadłużenia"

W drugim kwartale Włochy odzyskały od Polski drugie miejsce pod względem eksportu mebli na rynek światowy. Sprzyjają temu zmiany strukturalne, ale też cykliczna recesja w Niemczech - zauważa w czwartkowym wydaniu „Puls Biznesu”.

Zdaniem gazety branża meblarska to dobry przykład rynku, na którym Polska w ostatnich kilkunastu latach osiągnęła imponującą pozycję w skali międzynarodowej. Zrobiła to w pewnej mierze kosztem innych krajów Europy, przede wszystkim Włoch. Teraz jednak włoskie firmy zaczynają odbijać część utraconych rynków.

W UE wciąż dominuje Polska

„Puls Biznesu” zaznacza, że w Unii wciąż dominujemy. Co szóste euro wydawane na import mebli w UE jest kierowane do fabryk w Polsce, a w przypadku Włoch co dziesiąte. Według gazety, przyczyn sukcesu polskich eksporterów nie wyjaśnia tylko zapaść konkurencyjności włoskiej gospodarki wskutek kryzysu zadłużeniowego. Przewag jest więcej – od stosunkowo niskich kosztów pracy przez wykwalifikowane kadry, sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, dostęp do zachodnich technologii i know-how aż po generalnie szybki wzrost gospodarczy.

Gazeta zwraca uwagę, że choć Polska dominuje na rynku europejskim, Włochy mają znacznie większą sprzedaż na rynki pozaunijne. Dodaje, że włoskie marki i design cieszą się popularnością na innych kontynentach.

Dlatego różnica w ogólnym eksporcie między Polską a Włochami nie była duża - i teraz Włochy ponownie nas wyprzedziły: w drugim kwartale eksport włoskich mebli wyniósł 2,9 mld EUR, a polskich 2,8 mld EUR. Stało się to pierwszy raz od 2018 roku. Nie wiemy oczywiście, czy jest to zjawisko trwałe, czy przejściowe, ale niektóre jego przyczyny mogą utrzymywać się długo.

Wskazuje też, że jest jeszcze inny powód, dla którego Włochy wyprzedziły Polskę – to sytuacja w Niemczech. Polskie meble są sprzedawane na świat głównie poprzez Niemcy, do których kierowane jest ponad 30 proc. sprzedaży.

