Środki po zmarłym. Można otrzymać 29 tys. zł

Bliscy zmarłych mogą dziedziczyć środki zgromadzone na subkoncie ZUS. Aby otrzymać pieniądze, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Średnia kwota, jaką można odzyskać, wynosi około 29 tys. zł.

Zmiany po reformie emerytalnej

Po reformie emerytalnej z 2014 roku środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) zaczęły być przekazywane na subkonta w ZUS. Subkonto stanowi część konta emerytalnego dla osób urodzonych po 1968 roku oraz tych, którzy posiadają rachunek w OFE. Według danych ZUS, przeciętny stan zgromadzonych na subkoncie środków wynosi 29 555,32 zł dla kobiet i 28 324,77 zł dla mężczyzn.

Jak odzyskać środki z subkonta?

Rodzina zmarłego, aby odzyskać pieniądze, musi złożyć wniosek do ZUS. Procedura różni się w zależności od tego, czy zmarły osiągnął wiek emerytalny. Jeśli zmarły nie był jeszcze emerytem, ZUS wypłaca środki w ciągu trzech miesięcy. W przypadku osób, które były już na emeryturze, proces jest prostszy, gdyż OFE nie jest zaangażowane.

Informacje dla potencjalnych spadkobierców

Osoby z subkontem w ZUS powinny aktualizować dane dotyczące uprawnionych do dziedziczenia. Brak takiego wskazania skutkuje tym, że środki przechodzą do masy spadkowej. Osoby, które nie przystąpiły do OFE, mogą również wskazać osoby uprawnione do odzyskania środków.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

pap, infor, zus, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Powódź w Warszawie - te obszary zostaną zalane

Orlen inwestycje. Co z kompleksem w Gdańsku?

Niemieckie służby kontrolują polskie tiry na granicy

»» Rozmowa z posłem Januszem Kowalskim o strategicznej infrastrukturze dla gospodarki Polski na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: