Odkryto nową galaktykę. Świeci jaśniej od gwiazd

Za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba astronomowie w młodym wszechświecie zarejestrowali galaktykę, której gaz świeci jaśniej od gwiazd. To nieznane dotąd zjawisko, które wiele mówi o wczesnych kosmosie – podkreślają naukowcy.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba po raz kolejny umożliwił nietypowe odkrycie. Zespół z University of Oxford zauważył za jego pomocą niezwykłą galaktykę, która istniała ok. miliarda lat po Wielkim Wybuchu. Jej niezwykłość polega na tym, że obecny w niej międzygwiezdny gaz wysyła więcej światła niż gwiazdy. Nigdy wcześniej niczego takiego nie zaobserwowano – zwracają uwagę badacze.

Odkrycie może mieć przy tym kluczowe znaczenie dla rozumienia ewolucji wszechświata, stanowiąc brakujące ogniwo pomiędzy pierwszymi gwiazdami i dobrze ukształtowanymi galaktykami.

Kiedy patrzyłem na spektrum światła tej galaktyki, moja pierwszą myślą było ‘to dziwne’. Właśnie do tego został stworzony Webb – do odkrywania zupełnie nowych zjawisk we wczesnym wszechświecie. Pomagają nam one zrozumieć, jak zaczęła się kosmiczna historia – mówi dr Alex Cameron, kierujący badaniem opisanym na łamach „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” (https://academic.oup.com/mnras/article/534/1/523/7697173).