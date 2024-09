Putin przygotowuje się do wojny światowej?

Rosja zwiększy budżet wojenny w 2025 r. o 23 proc. z 10,8 bln planowanych na bieżący rok do 13,5 bln rubli (ok. 145 mld USD) - podał w poniedziałek Reuters, powołując się na opublikowany projekt trzyletniego budżetu. Ponadto w latach 2025-2027 mają spaść dochody z ropy i gazu.

Wydatki: na wojnę

Zgodnie z projektem wydatki na obronę i bezpieczeństwo będą stanowić w 2025 r. 32 proc. wszystkich rozchodów budżetowych. Opłacenie żołdu i pensji części administracyjnej wojska będzie stanowić około 10 proc. zaplanowanych wydatków militarnych.

Prezydent Rosji Władimir Putin / autor: PAP

Dochody: spadek z ropy i gazu o 5,1 proc. PKB

Ponadto z projektu budżetu wynika, że dochody budżetu państwa z ropy i gazu spadną w 2025 r. do 10,9 bln rubli (117,3 mld dolarów) - czyli 5,1 proc. PKB - z 11,3 bln rubli (ok. 121,5 mld dolarów) planowanego dochodu na rok bieżący. Ekonomiści rosyjskiego resortu finansów przewidują, że te dochody w 2026 r. spadną do 10,56 bln rubli (ok. 113 mld dolarów) i 9,77 bln rubli (ok. 105 mld dolarów) w 2027 r.

Wcześniej o planowanym zwiększeniu przez Rosję wydatków na wojsko informowała agencja Bloomberga, która obliczyła też, że spadną one dopiero w 2026 roku do 5,6 proc. PKB i w 2027 r. do 5,1 proc. PKB.

Prezydent Rosji Władimir Putin / autor: PAP

„ Specjalna operacja” - najistotniejsza część budżetu

Minister finansów Rosji Anton Siłuanow zapowiedział, że wydatki na „specjalną operację wojskową w Ukrainie” - jak w propagandzie rosyjskiej nazywa się wojnę Kremla przeciw temu krajowi - i wsparcie dla wojska są najistotniejszą częścią przyszłorocznego budżetu. Bloomberg zauważył wcześniej, że wydatki na armię przekraczają np. nakłady przewidziane na oświatę, opiekę zdrowotną czy politykę socjalną.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Program rozbrajania narodowego nabiera rozpędu?!

Trwa zwijanie państwa! Orlen likwiduje kolejny program

Miało być 1000 zł dla studenta. Jest 0 zł

»» Rozmowa z red. Maciejem Wośko o tym, czy studia w Polsce są tanie? na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: