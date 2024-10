Nowe zasady sprzedaży drewna. Cel? Mniejszy eksport!

Lasy Państwowe przedstawiły nowe zasady sprzedaży drewna na lata 2025-2026, zgodnie z którymi corocznie przed uruchomieniem procedur publikowany będzie plan sprzedaży. Sprzedaż drewna ma odbywać się dwa razy w roku, a pula w sprzedaży ofertowej została zwiększona do 75 proc.

„Naszym głównym celem było ograniczenie eksportu drewna poza granice kraju, a zwłaszcza poza granice Unii Europejskiej tak, by wprowadzając też nowe zasady gospodarowania w Lasach Państwowych byśmy mieli pewność, że ten surowiec na potrzeby krajowego przemysłu, wykorzystującego drewno do produkcji był w wystarczającej, dostępnej ilości i też w cenie, która pozwoli przemysłowi być konkurencyjnym na rynkach europejskich, ale i światowych” - powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

Dyrektor generalny lasów państwowych Witold Kos podkreślił, że prace nad tymi zasadami trwały kilka miesięcy. Przy ich ustalaniu kierowano się transparentnością procesu, dążeniem do ograniczenia eksportu nieprzerobionego drewna poza UE i skrócenia łańcucha dostaw.

»» O poważnych skutkach moratorium na wycinkę lasów czytaj tutaj:

Pracę może stracić ok. 70 tys. osób

LP chcą ograniczyć spekulacje cenami

Zgodnie z nowymi regułami sprzedaż drewna ma odbywać się dwa razy w roku (dotychczas trzy razy).

„To daje większą stabilizację firmom, jednocześnie mniejszą pracochłonność. Szczególnie w małych firmach podpisywanie i odsyłanie umów sprzedaży drewna dwa razy w roku a try razy w roku to jest po prostu 50 proc. więcej czasu. To samo jest w nadleśnictwach, gdzie w przypadku rozdrobnienia rynku drzewnego jest to naprawdę duża praca dla osób zajmujących się sprzedażą drewna” - powiedział zastępca dyrektora generalnego lasów państwowych Marcin Polak.

Planowane jest zwiększenie drewna w sprzedaży ofertowej do 75 proc. , do tej pory w sprzedaży ofertowej było 70 proc. . Rozwiązanie to - jak wyjaśnił Polak - ma ograniczyć możliwości spekulacji cenowej. Na wniosek przedstawicieli przemysłu drzewnego zaproponowano też możliwość wydłużenia umowy o dwa miesiące (dotychczas o miesiąc). Tolerancję realizacji umów zachowano natomiast na dotychczasowych poziomie -10 proc. +5 proc. .

Kryteria pozacenowe (m.in. głębokość i udział przerabianego drewna) zakupu zostały zwiększone do 25 proc. (dotychczas 20 proc. ). Oznacza to - jak tłumaczył wicedyrektor Lasów Państwowych - że jeżeli firma przerabia tylko część drewna, a większość odsprzedaje to będzie mieć większe trudności z wypełnieniem kryteriów.

Jednocześnie ma być zlikwidowana tzw. pula energetyczna w obecnej formie; ma być ona dostępna dla wszystkich kontrahentów, którzy biorą udział w zakupie.

Cel: ograniczenie eksportu

Celem zasad ma być ograniczenie eksportu drewna. Zgodnie z nowymi zasadami jeśli firma zagraniczna nie będzie miała punktu przerobu drewna na terenie Polski - otrzymuje mniej punktów

Jednocześnie wprowadzona ma zostać widoczność całego procesu ofertowania, a firmy korzystające z kryteriów pozacenowych będą miały obowiązek poddawania się audytom. Przed uruchomieniem procedur publikowany będzie też plan sprzedaży.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skarbówka masowo prześwietla nasze przelewy i kredyty!

Niemiec zastąpi Polaka w fotelu prezesa handlowego giganta

Wybór PKP: kolej na Berlin! „Razem z Deutsche Bahn”

»» O niekonwencjonalnych sposobach pozyskiwania i inwestowania w złoto opowiada red. Grzegorz Szafraniec na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: