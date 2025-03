Kongres TakDlaCPK: powrót do skompromitowanej koncepcji

Uczestnicy odbywającego się w Kaliszu Kongresu TakDlaCPK, który poświęcony jest realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego oceniają, że rozwiązania osłabią miasto.

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

O realizacji inwestycji debatowano w sobotę w Kaliszu na Kongresie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Tak Dla CPK. W agendzie wydarzenia wśród panelistów czterech paneli są m.in. prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, prezes Stowarzyszenia Tak Dla CPK Maciej Wilk i wiceprezes Patryk Wild, prezes zarządu CPK w latach 2019-2024 Mikołaj Wild i prezes PP „Porty Lotnicze” w latach 2016-2020 Mariusz Szpikowski.

22-23 marca odbędzie się ogólnopolski Kongres TAKdlaCPK

Misją stowarzyszenia, jak głosi informacja na jego stronie internetowej, jest „doprowadzenie do powstania CPK, obejmującego zarówno komponent lotniskowy, jak i kolejowy, w najszybszym możliwym terminie„. Jego przedstawiciele opracowali obywatelski projekt ustawy, pod którym zebrali ok. 200 tys. podpisów. Projekt m.in. zobowiązuje rząd, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, organy administracji rządowej oraz spółkę celową CPK do realizacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie i w harmonogramie zawartych w uchwale Rady Ministrów z 24 października 2023 r. Zakłada on m.in., że nowe centralne lotnisko miałoby powstać do 2030 roku.

Program kolejowy CPK został radykalnie ograniczony

Prezes stowarzyszenia Maciej Wilk powiedział w sobotę, że kongres to nie tylko okazja do podsumowania dotychczasowych działań, ale przede wszystkim platforma do konstruktywnej debaty nad przyszłością CPK. „Wierzymy, że wspólnie możemy wpłynąć na kształt tej strategicznej inwestycji dla Polski” – ocenił. Jego zdaniem „mamy powrót do skompromitowanej koncepcji, opartej o największe aglomeracje i w nowej odsłonie program kolejowy został radykalnie ograniczony„.

Kongres odbywa się w Kaliszu, ponieważ to miasto – zdaniem organizatorów - symbolizuje obywatelskie zaangażowanie w rozwój infrastrukturalny kraju.

„Kaliszanie aktywnie wspierają inicjatywę #TakDlaCPK, jednocześnie wyrażają sprzeciw wobec pomysłów omijania miasta przez Kolej Dużych Prędkości. Ich determinacja uczyniła Kalisz idealnym miejscem do dyskusji o przyszłości CPK” –powiedział koordynator kongresu Maciej Antczak.

Jak nowa koncepcja zdegradowała Kalisz

W nowych założeniach - jak wskazywano na kongresie - odrzucono zaplanowany i przyjęty wcześniej tzw. wariant W9, który przewidywał przejazd KDP przez stację kolejową w Kaliszu. Według tego wariantu szybka kolej miała wjeżdżać do Kalisza od strony Boczkowa, dalej przez ul. Inwestorską do ul. Wrocławskiej i łączyć się z istniejącą infrastrukturą kolejową. Pociągi jadące do Poznania i do Warszawy miały zatrzymywać się w Kaliszu co godzinę.

CPK zaproponował budowę wariantu z bajpasem, w wyniku czego Kalisz będzie omijany przez niektóre pociągi KDP. Pociągi jadące z prędkością 320 km/h zgodnie z nowymi planami spółki CPK, będą omijać Kalisz i właśnie w tym celu ma powstać bajpas.

Nowa propozycja budzi wątpliwości, ponieważ przecina miasto w kilku miejscach, tam gdzie funkcjonują zakłady pracy i ludzie mają domy jednorodzinne.

„Kalisz to nie tylko 100-tysięczne miasto, ale też cała Aglomeracja Kalisko-Ostrowska” - powiedział prezydent Kalisza Krystina Kinastowski.

„Problemem nie tylko dla nas ale dla całej aglomeracji jest to, że nie mamy łatwego dostępu do autostrady. Kolej jest trochę w rozsypce i nie oferuje dobrych połączeń. Jak tylko pojawiła się koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz szprych, które w ramach sieci kolejowej miały ten port zasilać, od razu wiedzieliśmy, że to bardzo ważny projekt nie tylko dla nas, ale dla całego kraju” - powiedział Kinastowski.

Zdaniem członków stowarzyszenia nowy wariant jest nieopłacalny. Jak przekonują, kosztem odcięcia Kalisza i aglomeracji kalisko-ostrowskiej, obejmującej około 400 tys. osób, bajpas skróciłby czas podróży do Poznania o zaledwie 4 minuty od głównych tras KDP, a ponadto realizacja tego projektu wiązałaby się z wydatkiem dodatkowych 3 mld zł. „Realizacja planu według nowych założeń CPK grozi zredukowaniem kraju do kilku największych metropolii i skazaniem na osłabienie pozycji miast wielkości Kalisza” - przekonywano na kongresie.

Ewa Bąkowska (PAP), sek

