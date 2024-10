Wziąłeś pożyczkę? Nie wyjedziesz z kraju

Obywatele Turkmenistanu, którzy chcą wyjechać za granicę, napotykają wciąż nowe trudności; według najnowszych doniesień z kraju nie są wypuszczane osoby, które wzięły pożyczkę w banku - informuje portal Radia Wolna Europa/Radia Swoboda.

Najwięcej informacji o takich działaniach władz pochodzi z położonego na zachodzie kraju obwodu balkańskiego, gdzie coraz więcej mieszkańców nie jest wpuszczanych na pokład samolotów lecących do Turcji i Rosji (to główne kierunki wyjazdów zarobkowych obywateli Turkmenistanu - PAP), a ich paszporty są konfiskowane.

Zwrot paszportu po spłacie długu

Jak dowiedzieli się korespondenci turkmeńskiej sekcji Radia Swoboda, osoby takie dowiadują się, że dokument zostanie im zwrócony po spłaceniu kredytów bankowych. Problem w tym - zauważył portal - że ludzie zaciągają te pożyczki właśnie po to, by opłacić wydatki związane z uzyskaniem paszportu (według powtarzających się doniesień jedynym sposobem na skrócenie bardzo długiego czasu oczekiwania jest łapówka), wizy i z kupnem biletu na samolot.

W obwodzie balkańskim rośnie bezrobocie z uwagi na częste susze i powodzie, które niszczą uprawy, będące dla wielu osób podstawowym źródłem dochodu. Z tego powodu mieszkańcy zaciągają pożyczki w wysokości 20-30 tys. manatów (ok. 22,5-33,5 tys. zł), by wyjechać za granicę w celach zarobkowych. Przy średnim wynagrodzeniu wynoszącym 2-2,5 tys. manatów (ok. 2,2-2,8 tys. zł) są to ogromne sumy. Według dobrze poinformowanych źródeł portalu Radia Swoboda banki przekazują listy kredytobiorców Służbie Migracyjnej, a ta odbiera im dokumenty podróżne, uzależniając ich oddanie od spłacenia zaciągniętej pożyczki.

Powstrzymać exodus

W ostatnich miesiącach coraz częstsze stały się doniesienia o przeszkodach stawianych obywatelom Turkmenistanu pragnącym wyjechać z kraju w celach zarobkowych. Władze uciekają się do coraz to nowych sposobów, by powstrzymać exodus ludności - mnoży się trudności z wydaniem paszportu, na przejściach granicznych wyjeżdżający są egzaminowani z języka rosyjskiego (w przypadku jego nieznajomości podróżny jest zawracany), studentom grozi się relegacją z uczelni itp.

Turkmenistan, jedno z najbardziej opresyjnych państw świata, rządzone w sposób dyktatorski przez kolejnych prezydentów zajmujących się tworzeniem własnego kultu, we wszystkich rankingach dotyczących poziomu życia zajmuje jedne z ostatnich miejsc.

