Tydzień Zdrowia Psychicznego - jak dbać o siebie?

Pod hasłem „Bezpiecznie razem” rozpocznie się w poniedziałek w Krakowie VI Human Week, czyli Tydzień Zdrowia Psychicznego. Tegoroczne hasło – jak poinformowali organizatorzy – podkreśla, jak ważne dla zdrowia psychicznego jest poczucie bezpieczeństwa, które daje wspólnota.

W programie wydarzenia znalazły się wykłady, dyskusje, warsztaty dla dzieci i rodziców, projekcje filmów i mecz piłki nożnej. Większość spotkań odbędzie się w Pałacu Potockich.

Ten aspekt zdrowia - też ważny

Wśród gości VI Human Week są uznani specjaliści w zakresie psychologii i psychiatrii, m.in. prof. Dominika Dudek i dr hab. Maciej Pilecki. Okazją do dyskusji z nimi będzie m.in. spotkanie po projekcji filmu „Wieloryb” w reż. Darrena Aronofsky’ego w Kinie pod Baranami w środę.

Organizatorzy zwrócili uwagę m.in. na warsztat „Pracoholizm i wypalenie zawodowe”, podczas którego uczestnicy nauczą się rozpoznać oznaki wypalenia i dowiedzą się, jak sobie z nim radzić. Z kolei warsztaty „Gdy tracisz kontrolę nad emocjami…” będzie okazją, aby nauczyć się konkretnych strategii radzenia sobie z intensywnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych.

„Chemseks, sevesex” to spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi oraz ich wpływem na zdrowie psychiczne i fizyczne. „To odważne, ale potrzebne rozmowy, które pomagają lepiej zrozumieć problem i zwiększyć świadomość społeczną” – zauważyli organizatorzy w zapowiedzi Human Week.

Będzie i przegląd filmów

Wśród wydarzeń towarzyszących Tygodniowi jest III Międzynarodowy Przegląd Filmów o Sztuce Outsiderów, który odbędzie się w sobotę i niedzielę w Galerii Sztuki Współczesnej Solvay. W tym samym miejscu, w sobotę, nastąpi otwarcie wystawy malarstwa i rysunku „Kody wyobraźni”, autorstwa przedstawicieli nurtu art brut, czyli sztuki często tworzonej przez osoby dotknięte chorobami psychicznymi.

Z kolei Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Kariery” zaprasza na wtorek na dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 61. Będzie tu można porozmawiać z psychologami, doradcami zawodowymi, pedagogami. Dzień otwarty jest szczególnie adresowany do osób, które poszukują wsparcia w wyborze ścieżki edukacyjnej lub ma wątpliwości, co do własnych możliwości.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska przegrywa w TSUE. Klęska branży transportowej

Krach Tuska: polski komisarz pod niemieckim nadzorem

Dlaczego iskrzy między ubezpieczycielami i powodzianami

»» Dlaczego nie zrezygnujemy z gotówki tłumaczy red. Stanisław Koczot na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj:

VI Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego organizują Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i miasto Kraków.

PAP/ as/