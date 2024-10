Rosja straciła sprzęt za miliony! "Jedno uderzenie"

Jednostki wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy Osa o wartości 10 milionów dolarów - poinformowała w niedzielę na Telegramie służba prasowa HUR. Nie podano, kiedy i gdzie doszło do tej akcji.

„Operatorzy jednostki specjalnej wywiadu wojskowego Ukrainy +Kryła+ (skrzydła - PAP) wykryli i zniszczyli rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy Osa” - napisano w komunikacie. (https://t.me/DIUkraine/4607)

Technologia warta miliony

„Cena zautomatyzowanego przeciwlotniczego systemu rakietowego wroga to 10 milionów dolarów, a koszt drona FPV użytego (…) do spalenia Osy to kilkaset dolarów. Lekcje interesującej matematyki będą kontynuowane” - zapowiada HUR.

Osa to sowiecki zautomatyzowany system rakietowy ziemia-powietrze, przeznaczony do osłony sił i środków na szczeblu dywizji.

Z Kijowa Iryna Hirnyk

PAP/ as/

