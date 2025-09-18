Polska firma z dostępem do top-technologii zbrojeniowych

Northrop Grumman i Elaboracja Niewiadów Sp. z .o.o. podpisały strategiczne porozumienie na rzecz rozwoju zdolności produkcji amunicji artyleryjskiej w Polsce i Europie.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie amunicji artyleryjskiej, obejmując rozwój i produkcję amunicji 155 mm dla polskich armatohaubic Krab i K9, a także szeroką gamę amunicji przeznaczoną dla sił sojuszniczych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w ramach NATO - czytamy w komunikacie prasowym.

Zakres współpracy obejmuje wykorzystanie produktów z użyciem technologii ADI, udostępnionych przez Northrop Grumman, co da Polsce i jej sojusznikom większą elastyczność i skalowalność w produkcji artyleryjskiej.

Porozumienie zapewni dostęp polskiej firmy do nowoczesnych metod produkcji przy wykorzystanie opatentowanych przez Northrop Grumman procesów odlewania i obróbki cieplnej, które pozwalają produkować lżejsze, tańsze i wytrzymalsze korpusy pocisków z wykorzystaniem istniejących powszechnych środków produkcji.

Northrop Grumman zapewni wsparcie techniczne w produkcji nowoczesnej amunicji 155 mm przeznaczonej dla systemów Krab i K9. Będzie możliwe też rozszerzenie współpracy na inne kalibry i typy amunicji artyleryjskiej, co zwiększy samowystarczalność Polski oraz wzmocni odporność łańcucha dostaw NATO.

Współpraca z Northrop Grumman przyniesie umocnienie pozycji Polski nie tylko jako odbiorcy, lecz także jako regionalnego centrum produkcji amunicji artyleryjskiej w oparciu o technologię Northrop Grumman, z którego korzystać będą także sojusznicy w Europie - akcentuje się w komunikacie firm.

Polska zbuduje zróżnicowaną i odporną bazę dostaw amunicji

Frank DeMauro, wiceprezes i dyrektor generalny ds. Systemów Uzbrojenia, Northrop Grumman mówi w komunikacie prasowym: „Oczekujemy, że to porozumienie pomoże Polsce zbudować zróżnicowaną i odporną bazę dostaw amunicji, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w Europie Środkowej i Wschodniej. Nasze doświadczenie w zakresie amunicji oraz nowoczesnych metodach produkcji pozwoli wykorzystać istniejące zakłady komercyjne bez dodatkowego obciążania polskiego przemysłu obronnego. To partnerstwo wpisuje się w szersze działania na rzecz zwiększenia mocy produkcyjnych amunicji w Polsce.”

Z kolei Mirosław Klepaczewski, prezes zarządu Elaboracja Niewiadów Sp. z o.o. zwraca uwagę, że „dla Polski to porozumienie ma kluczowe znaczenie – umożliwi szybki rozwój produkcji amunicji 155 mm dla systemów Krab i K9. Jednocześnie rozszerza naszą rolę daleko poza potrzeby krajowe – pozycjonując Polskę jako ważne centrum produkcji zaawansowanej amunicji artyleryjskiej w ramach NATO. Wspólnie z Northrop Grumman chcemy nie tylko zabezpieczyć obronność Polski, ale także przyczynić się do stabilności i bezpieczeństwa naszych sojuszników w Europie.”

Na podstawie materiałów prasowych Grupy Niewiadów oprac. Sek

