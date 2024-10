Zełenski: Tysiące żołnierzy z Korei Północnej powalczy z Ukrainą

Tysiące żołnierzy z Korei Płn. przygotowuje się do wojny po stronie Rosji - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem grupa północnokoreańskich oficerów jest już na ukraińskich terenach okupowanych przez wojska rosyjskie.

„Mamy informacje od naszego wywiadu, że… niektórzy oficerowie północnokoreańskiej armii są już na terytorium Ukrainy, tymczasowo okupowanym przez rosyjskich wrogów. Więc dołączyli do rosyjskiej armii” - oświadczył Zełenski na konferencji prasowej w Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu przywódców państw UE.

Zdaniem Zełenskiego „około 10 tys. żołnierzy Korei Północnej przygotowywanych jest do walki z nami”. „To pierwszy krok do wojny światowej” - podkreślił ukraiński prezydent.

Od kilku dni ukraińskie media donoszą o utworzeniu w armii rosyjskiej „specjalnego batalionu Buriatów”, składającego się z obywateli Korei Płn. We wtorek portal Ukrainska Prawda podał, że może on zostać skierowany do wykonywania zadań bojowych w obwodzie kurskim w Rosji, gdzie od 6 sierpnia operują wojska ukraińskie.

We wtorek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oświadczył, że potwierdzenie doniesień, iż przeciwko Ukrainie walczą północnokoreańscy żołnierze, oznaczałoby nowy poziom desperacji Rosji, która w dalszym ciągu ponosi znaczne straty w wywołanej przez siebie brutalnej wojnie.

PAP, jb

