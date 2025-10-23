Ochłodzenie! Bezrobocie rośnie piąty miesiąc z rzędu

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc. na koniec września 2025 r. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„W końcu września br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 866,1 tys. bezrobotnych, tj. o 1,1 proc. więcej niż w sierpniu br. oraz o 12,5 proc. więcej niż we wrześniu ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc., tj. wzrosła w skali miesiąca (o 0,1 pkt proc.) oraz roku (0,6 pkt proc.)” - napisał GUS.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc. na koniec września 2025 r. (wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej).

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Analityk Lewiatana: coraz trudniej ignorować sygnały schładzania rynku pracy

Od połowy roku urzędy pracy nie mogą już wykreślać osób odmawiających aktywizacji, a rejestracja online stała się znacznie prostsza. W efekcie dane lepiej odzwierciedlają rzeczywistą skalę bezrobocia, choć część wzrostu to efekt statystycznego „urealnienia”, nie faktycznego pogorszenia koniunktury - komentuje dane GUS Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Równolegle liczba ofert pracy trafiających do urzędów pracy pozostaje niska. We wrześniu pracodawcy zgłosili 30,5 tys. wakatów, wobec 29,8 tys. w sierpniu i ponad 51 tys. rok wcześniej. To jeden z najsłabszych wyników od 15 lat. Choć aktywność rekrutacyjna nie załamała się całkowicie, przedsiębiorcy wyraźnie ograniczają nowe nabory — koncentrując się raczej na utrzymaniu dotychczasowych etatów. Potwierdzają to badania koniunktury GUS: większość firm planuje pozostawić zatrudnienie bez zmian, a chętnych do zwiększania załogi jest zaledwie kilka procent - ocenia ekonomista Lewiatana.

Częściowo wzrost bezrobocia ma charakter sezonowy — wraz z końcem lata wygasają prace w rolnictwie, budownictwie i usługach turystycznych. Jednak coraz trudniej ignorować sygnały schładzania rynku pracy. Malejąca liczba ofert, spadek dynamiki zatrudnienia i ostrożność pracodawców wskazują, że rynek po okresie kilkuletniego przegrzania przechodzi w fazę równowagi – być może pierwszej od pandemii. Nadal nie widać masowych zwolnień, ale procesy rekrutacyjne wyraźnie zwalniają, co może oznaczać bardziej wymagający rynek dla osób szukających pracy jesienią i zimą - podkreśla Mariusz Zielonka.

ISBnews, materiały prasowe, sek

