Potężne wypłaty z PPK. Program traci zaufanie?

Polacy potraktowali Pracownicze Plany Kapitałowe jako krótkoterminową lokatę i wypłacili w drugim kwartale rekordowe 500 mln zł - podała w czwartkowym wydaniu „Gazeta Wyborcza”.

Powołując się na dane Komisji Nadzoru Finansowego gazeta wskazała, że drugi kwartał br. był rekordowy, jeśli chodzi o wypłaty: 187 tys. Polaków wypłaciło z PPK aż 498 mln zł.

„Dla porównania w tym samym czasie w 2022 r. wypłacono zaledwie 139 mln zł, a w 2023 r. - 400 mln zł” - podano.

W sumie - jak wyliczono - w pierwszym półroczu tego roku Polacy wypłacili z programu blisko miliard zł; w pierwszym kwartale było to 460 mln zł.

Cytowany przez gazetę dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania krakowskiej AGH przyznał, że w Polsce wciąż jest niskie zaufanie do systemu ubezpieczeń społecznych i samego ZUS. Wielu rodaków nie wierzy, że to, co dziś oszczędzamy - w ZUS czy w OFE- na starość odzyskamy.

„Tak samo wielu rodaków z pewnym dystansem traktuje PPK. Co prawda przystąpili do programu, ale chcą go co jakiś czas testować, aby sprawdzić, czy rzeczywiście pieniądze można z zyskiem wypłacać” - powiedział gazecie Wacławik.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo.

Ten, kto przystępuje do PPK, na starcie otrzymuje dopłatę powitalną w wysokości 250 zł, a następnie rocznie otrzymuje 240 zł. Dodatkowo, decydując się na regularne wpłaty z pensji, 2 proc. kwoty jest pobierane przez PPK z możliwością zwiększenia tej sumy do 4 proc. Pracodawca natomiast dopłaca od 1,5 proc. do 4 proc. do wpłat pracownika.

