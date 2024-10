Długo trwało, ale w końcu Francuzi wycofują się z Rosji

Właściciel sieci Auchan wystawił na sprzedaż swój rosyjski biznes - poinformował w czwartek portal dziennika „Le Figaro”. Minęło ponad dwa i pół roku, tak długo Auchan utrzymywał się w Rosji, zanim się poddał - twierdzi portal nawiązując do tego, ile już trwa rosyjska inwazja na Ukrainę.

Zdaniem francuskiego dziennika Auchan przestrzega sankcji nałożonych przez UE na Rosję.

Nie inwestuje pieniędzy w lokalne interesy, co stawia firmę w bardzo niekorzystnej pozycji w porównaniu do rosyjskich graczy, którzy mogą inwestować wyłącznie we własne firmy ze względu na sankcje - przekazało gazecie źródło bliskie spółce.

Wcześniej przedstawiciele Auchan wielokrotnie podkreślali, że firma nie zamierza opuszczać rynku rosyjskiego.

„Oficjalnie dlatego, by nie +karać+ miejscowych klientów, ale w rzeczywistości dlatego, że Rosja była uważana za przyszłościowy rynek, podobnie jak Chiny” - skomentował portal.

Decyzja o wyjściu z Rosji zapadła dopiero, gdy stało się jasne, że nie da się prowadzić działalności „przy jednoczesnym przestrzeganiu 18 zestawów sankcji nałożonych przez UE na Moskwę” - twierdzi „Le Figaro”.

Rosja utrudnia firmom wychodzenie z jej rynku narzucając na największe przedsiębiorstwa obowiązek uzyskania na to zgody oraz obciążając je podatkami i przymusowymi rabatami. Zdaniem agencji Reutera, zagraniczne firmy, które opuściły Rosję, poniosły z tego tytułu ponad 100 mld dolarów strat.

PAP, sek

