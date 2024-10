Inwestujesz w obligacje? Resort finansów zdecydował

Oprocentowanie oraz marże obligacji detalicznych w listopadzie 2024 r. zostały utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

„W listopadzie oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oraz marże w kolejnych okresach odsetkowych pozostawiliśmy bez zmian, na atrakcyjnym poziomie” - powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

W listopadzie oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 5,75 proc., a 2-letnich 5,90 proc., w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 5,95 proc.. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,30 proc. 4-letnie oraz 6,55 proc. 10-letnie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800+” oprocentowane będą odpowiednio 6,50 proc. i 6,80 proc. w pierwszym roku, podano w informacji.

Zalety inwestycji w obligacje

„Obligacje skarbowe to najbezpieczniejszy sposób oszczędzania. Można w nich ulokować swoje oszczędności, bez żadnych limitów kwotowych, a niewątpliwym atutem jest elastyczny dostęp do zgromadzonych środków. Nasza oferta jest skierowana do osób, które szukają krótko-, średnio- i długookresowych form oszczędzania o różnych zasadach oprocentowania i wypłaty odsetek. Poszczególne rodzaje obligacji można traktować jak elementy i ułożyć z nich swój indywidualny plan oszczędzania. Pieniądze, które chcemy pomnażać, możemy podzielić na części i każdą przeznaczyć na kupno interesujących nas obligacji detalicznych. Takie podejście jest bardzo pomocne przy realizacji celów, na które przeznaczamy zaoszczędzone środki” - skomentował Drop.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO BP oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Pekao. Obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

ISBnews, sek

