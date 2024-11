Koniec produkcji maszyn rolniczych w Kutnie?

Włoska firma Seko kupiła linię produkcyjną, na której wytwarzane były do tej pory maszyny uprawowe znanych, międzynarodowych marek. Zakład mieścił się w Kutnie. Nowy właściciel jest w trakcie przenoszenia działalności do Włoch. Co dalej z kutnowską fabryką?

Zakład nie zakończy produkcji. Jej skala zostanie jednak ograniczona, dlatego nie obejdzie się bez zwolnień. Na razie objęły one około 90 osób.

W Polsce zwolnienia

Seko Industries to firma skupiająca się na produkcji maszyn i systemów do żywienia zwierząt gospodarskich. Posiada blisko 50-letnie doświadczenie w sektorze mechanizacji rolnictwa i eksportuje ponad 80 proc. swojej produkcji.

We Włoszech rekrutacja

Załoga przedsiębiorstwa liczy około 40 osób, a jego roczne przychody przekraczają 13 mln euro. Po sfinalizowaniu transakcji, mają one wzrosnąć do około 30 mln euro. W ciągu najbliższych dwóch lat Seko planuje podwoić zatrudnienie. Szkoda tylko, że to wszystko we Włoszech, a nie w Polsce…

